Pentiment: Release-Termin auf der Gamescom angekündigt

Pentiment: Release im November – ab Start im Gamepass

Obsidian Entertainment hat Pentiment auf der Gamescom ein Release-Date verpasst. Noch dieses Jahr befördern uns die Entwickler nach Oberbayern, hinein in ein narratives Abenteuer im 16. Jahrhundert.Ab sofort können wir das Abenteuer der etwas anderen Art in digitaler Form vorbestellen. Wer diese Woche auf der Gamescom ist, der darf Pentiment aber sogar schon Monate vor seiner Veröffentlichung am Xbox-Stand anzocken.Am 15. November ist es soweit und Pentiment kommt sowohl auf die Xbox Series X|S-Konsolen, die Xbox One sowie auf den PC. Zum Launch wird es darüber hinaus direkt im Xbox Game Pass zum Download zur Verfügung stehen.Im Spiel folgen wir dem Künstlergesellen Andreas Maler, der in eine Reihe von Morden und Skandalen verwickelt wird, die sich über ganze 25 Jahre in der fiktiven Stadt Tassing und der Abtei Kiersau zutragen. In Pentiment treffen wir Entscheidungen, die das Leben unseres Protagonisten beeinflussen. Auch die Art und Weise, wie Andreas Maler an die Morduntersuchungen herangeht, ändert sich dadurch.Die Testversion auf der Gamescom schickt uns direkt an den Punkt nach den Ereignissen des ersten Mordes im Spiel. In der Demo wählen wir eine von drei Spuren, denen wir nachgehen müssen, um unsere Verdächtigenliste weiter abarbeiten zu können. Schon vor einigen Wochen waren wir im Gespräch mit Obsidian Entertainment , die neben dem neuen Pentiment auch schon hochkarätige Titel wie Fallout: New Vegas Neverwinter Nights 2 oder South Park: Der Stab der Wahrheit produziert haben, um nur einige Beispiele zu nennen.