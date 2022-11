Pentiment: Ohne Game Pass würde das Adventure wahrscheinlich nicht existieren

Pentiment: "Zu ungewöhnlich und nischig"

Obsidians Pläne für die Zukunft

Eines der ungewöhnlichsten Spiele des Jahre ist vermutlich Pentiment. Das Adventure von Obsidian Interactive erzählt eine kleine Kriminalgeschichte im Bayern des 16. Jahrhunderts – und wäre fast nicht entstanden.Dies verrät Creative Director Josh Sawyer im Podcast Waypoint Radio . Gemäß seiner Aussagen, hätte Obsidian Pentiment nie entwickelt, wenn es den Xbox Game Pass nicht geben würde. Für Microsofts Abo-Service sei das Spiel hingegen sehr gut geeignet."Ich hätte nie vorgeschlagen, Pentiment ohne Game Pass zu machen. Ich hätte es im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht getan. Ich glaube einfach nicht, dass es möglich gewesen wäre", so Sawyer im Wortlaut.Der Grund dafür ist, dass er Pentiment selbst als "zu ungewöhnlich und nischig" beschreibt, welches nur für ein kleines Publikum gedacht ist. Für traditionelle Publisher wäre das kein interessantes Spiel gewesen, denn diese zielen in der Regel auf größere Investitionen mit höheren Return of Investment ab. Beim Game Pass sei das anders, denn hier herrsche ein anderes Ökosystem vor.Der Game Pass würde von kontinuerlichen neuen Veröffentlichungen profitieren, um die große Menge an Abonnenten regelmäßig zufrieden zu stellen. Deshalb würden Spiele, die billiger und schneller zu produzieren sind, einen Mehrwert für den Service darstellen.Für Obsidian ist Pentiment das zweite Spiel, welches der Entwickler in diesem Jahr veröffentlichte. Bereits zuvor erschien nach rund zweijähriger Early Access-Phase Grounded . Und auch für die nahe und ferne Zukunft hat Obsidian noch einiges in Petto.Mit Avowed und The Outer Worlds 2 sind bereits zwei Rollenspiele angekündigt, die aber derzeit noch keinen Releasetermin haben. Darüber hinaus äußerte Obsidians CEO Feargus Urquhart in der Vergangenheit den Wunsch, in Zukunft noch einmal ein Fallout entwickeln zu dürfen