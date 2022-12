Pentiment: Digitaler Soundtrack ab sofort verfügbar, Vinyl-Veröffentlichung folgt 2023

Pentiment: Mittelalterliche Musik im modernen Format

Vier goldene Scheiben zum Anfassen

Das neueste Werk vom Entwicklerstudio Obsidian Entertainment gehört zu den ungewöhnlichsten Titeln des Jahres: Alleine die eigenwillige Optik im Stile von mittelalterlicher Kunst macht Pentiment bereits zu einem wahren Hingucker.Inhaltlich konnte die Geschichte im Bayern des 16. Jahrhundert ebenfalls viele Spieler überzeugen, ein gewisses Maß an Lesebereitschaft vorausgesetzt – die Gründe dafür findet ihr nicht nur in unserem Test zum Adventure , sondern auch in unserem Interview mit Studio Design Director Josh Sawyer . Wer sich beim Spielen in den Soundtrack von Pentiment verliebt hat, kommt jetzt doppelt auf seine Kosten.Wie man bei Xbox verlauten lässt, ist der Soundtrack von Pentiment nämlich ab sofort digital bei den meisten Streaming-Anbietern verfügbar, darunter die wohl populärsten Vertreter wie Spotify und Apple Music. Wer die Entwickler über das reine Anhören hinaus unterstützen und sich die Songs des Spiels dauerhaft herunterladen kann, wird auf Steam fündig.Dort wird der Soundtrack von Pentiment angeboten, wahlweise separat oder als Bundle mit dem Spiel zusammen. Noch bis zum 5. Januar können musikalische Spieler außerdem sparen: Der Soundtrack ist aktuell im Angebot und kostet nur noch 7,31 Euro statt des Regulärpreises von 9,75 Euro. Das Paket bestehend aus Spiel und Musik ist ebenfalls reduziert und momentan für nur 18,51 Euro zu haben.Wer sich nichts aus rein digitaler Klangkulisse macht oder Pentiments Soundtrack zusätzlich physisch im Regal stehen haben möchte, für den brechen 2023 wortwörtlich goldene Zeiten an: Insgesamt vier goldene Schallplatten wird der dann erscheinende Soundtrack umfassen, gekrönt von einem Artwork des Pentiment-Protagonisten Anton Malers von Künstler Benjamin Vierling.Der historische Klang des Spiels wurde nicht zuletzt mit dem Holzblasinstrument Schalmei oder der Drehleier sowie vielen weiteren altertümliche Instrumenten bewerkstelligt. Für weitere Atmosphäre soll das Einbeziehen deutscher Liedtexte sowie Heinrich Heines Gedicht „Ich hatte einst ein schönes Vaterland“ sorgen. Wie sich das anhört, könnt ihr ab sofort mit dem digitalen Soundtrack herausfinden oder euch nächstes Jahr die umfangreiche Vinyl-Fassung kaufen.Wer Videospielsoundtracks lieber mit Kontext genießt, kann dies natürlich beim Spielen von Pentiment tun. Der narrative Krimi in Oberbayern ist seit dem 15. November für den PC und die Xbox One sowie die Xbox Series X | S erhältlich und Teil vom Game Pass. Weil die intensiven Texte Ruhe und Zeit brauchen, ist Pentiment außerdem eine gute Wahl für die Feiertage