Pentiment: 120 FPS für die PS5, aber nicht für die Xbox Series X - laut Entwickler nur ein "Bug"

Pentiment: 120 FPS auf der PS5, aber nicht auf der Xbox





120fps will be enabled for XBOX in the next patch. It being disabled is just a bug.



— Josh Sawyer (@jesawyer) February 26, 2024

Obsidians Kleinodist seit kurzem auch auf derunderhältlich –, die den Sprung auf die anderen Konsolen wagen. Doch statt die Barrieren zwischen den Plattformen zu verringern, gibt es neuen Frust.Denn auf der PS5 läuft Pentiment derzeitals auf der Xbox Series X. Das kommt bei so manchen Fans gar nicht an, auch wenn es sich laut Obsidian nur um einenhandelt. Trotzdem regt sich in den sozialen Netzwerken der Unmut gegenüber den Entwickler und der Xbox-Geschäftsführung.Ausgangspunkt der vermeintlichen Kontroverse ist folgender: Auf der PS5 läuft Pentiment, während auf der Xbox Series X maximal 60 Bilder pro Sekunde möglich sind. Es lässt sich natürlich jetzt darüber streiten, ob für ein textlastiges, von seiner Erzählung und Dialogen lebendes 2D-Adventure tatsächlich so viele FPS notwendig sind, aber so manchem Xbox-Fan geht es wohl erst einmal ums Prinzip.Ein ehemals Microsoft-exklusives Spiel, welches nun auf der Konkurrenz ohne ersichtlichen Grund besser läuft? Das ist für den einen oder anderen Spieler eine. Das durfte Josh Sawyer, der Creative Director von Pentiment, selbst feststellen. Auf Twitter gab er zu Worte, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Mit demsollen die 120 FPS auch auf der Xbox Series X möglich sein.Beruhigt hat sich das Thema danach aber nicht. Stattdessen hagelte es in den Kommentare, dass Xbox-Spieler offenbar nur Beta-Tester für die anderen Plattformen sind. Immerhin ist Pentiment bereits seit November 2022 für die Xbox Series X erhältlich und es sei komisch, dass Obsidian nicht schon vor dem PS5-Release die 120 FPS aktiviert hat – oder der Bug einfach niemanden im Team zuvor aufgefallen ist.Andere wiederum sehen darin, dass Microsoft sich nicht für die eigenen Kunden interessiert und zukünftig Stück für Stück eh den Konsolenmarkt verlassen wird. Letzteres ist jedoch zumindest laut der Geschäftsführung des Redmonder-Konzerns ausgeschlossen: