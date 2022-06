Flintlock - The Siege of Dawn: Alte Götter, pelziger Gefährte

Fantasy trifft Schwarzpulver

Im neuen Open-World-Action-Abenteuer wollen die Entwickler von Ashen mystische Orte und Erzählungen mit einen Hochtechnologie-Ansatz vereinen. Ein neuer Trailer zeigt die Heldin, Nor Vanek, in Aktion.Der Spieler schlüpft in die Rolle von Nor Vanek, einem Mitglied der Koalitionsarmee, das einen persönlichen Rachefeldzug gegen die Götter führt. Man reist nicht allein, sondern wird von dem mystischen Gefährten Enki, einem seltsamen, fuchsähnlichen Wesen mit magischen Kräften begleitet. Angetrieben vom Durst nach Rache, führen die beiden gemeinsam die letzte Belagerung der Menschheit an und erkunden eine offene Welt, in der sie durch Wüstensand, höhlenartige Ruinen und große Städte voller Geheimnisse reisen.Ein interessanter Ansatz für das am Setting des Spiels ist, dass es augenscheinlich vom Fantasy-Genre inspiriert ist. Hier werden allerdings Schwarzpulverwaffen und die entsprechende Technologie mit dunkler Magie und den Kräften alter Götter kombiniert. So gerüstet haben die Menschen zu ersten Mal eine echte Chance, gegen die gewaltige Stärke und Zauberkraft der Gottheiten anzukämpfen. Die gezeigten Szenen sind recht stimmungsvoll, eine lupenreine AAA-Produktion ist allerdings nicht zu erwarten – auch wenn der pelzige Begleiter sicherlich eine Menge Spieler neugierig machen dürfte.Flintlock - The Siege of Dawn soll später im Jahr für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen und ist vom Erscheinungstag an ein Teil des Gamepass.