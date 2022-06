Ereban: Shadow Legacy: Eine neue Stealth-Hoffnung aus Spanien

Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Ereban: Shadow Legacy (PC, One, XboxSeriesX)





Der Titel soll 2023 erscheinen, Ereban: Shadow Legacy ist bislang nur für PC (via Steam) und die Xbox-Konsolen (inkl. Last-Gen) angekündigt. Von einer PlayStation-Fassung ist bislang nicht die Rede, auch nicht auf der



Alex Márquez, Designer & Co-Founder von Baby Robot Games gibt zu Protokoll: "Baby Robot Games ist ein junges Indie-Studio aus Spanien – seit unserer Kindheit lieben wir Videospiele und wir möchten unsere Freude, Begeisterung und Erinnerungen an Gaming weitergeben. Wir wollen unterhaltsame Erlebnisse mit originellen Mechaniken, starker Grafik und fesselnden Geschichten schaffen – genau das tun wir mit unserem ersten Titel – Ereban: Shadow Legacy. Das Spiel ist ein actiongeladener, reiner Stealth-Plattformer, der atemberaubende Grafik und innovative Spielmechaniken mit einer fesselnden Geschichte in einem neuen Sci-Fi-Universum kombiniert. Deine Aufgabe ist es, die mysteriöse Beziehung zwischen dem kryptischen Energie-Megakonzern Helios und Deinen verlorenen Vorfahren aufzudecken. Kombiniere Ayanas Gewandtheit mit ihren mystischen Schattenkräften und High-Tech-Gadgets, um auf der Suche nach der Wahrheit alles und jeden, der sich Dir in den Weg stellt, entweder zu umgehen oder zu besiegen."

Mystische Schattenkräfte treffen auf Hightech: In Ereban verschmelzt ihr mit dem Dunkel und bringt Robo-Wachen um die Ecke. Das erste Spiel eines spanischen Studios will Schleich-Fans glücklich machen.Ayana ist der vergessene Spross eines untergegangenen Clans, sie ist der "Ereban" und muss im Spannungsfeld einer Hightech-Stadt die Wurzeln ihrer eigenen Vergangenheit finden. Klingt etwas abgedroschen, wirkt im ersten Trailer (siehe unten) aber ganz reizvoll: Ayana taucht in die Schatten ab und kann dann z.B. durch den Boden sausen oder sogar längere Passagen an Wänden überbrücken – wenn nämlich drehende Rotorblätter einer Lüftungsanlage Schatten auf den Beton werfen. Auf Knopfdruck schießt Ayana aus dem Dunkel und dreht den Roboterwachen die blechernen Hälse um. Andernorts flitzt sie über Dächer, nutzt Aufzüge oder sendet einen Impuls aus, um alle Feinde in der Nähe sichtbar zu machen. Hier habt ihr ein paar frischen Screenshots aus dem Spiel.