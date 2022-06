High On Life: Skurriler Sci-Fi-Shooter der Rick and Morty-Macher kommt

High On Life: Kuriose Kost für Fans von Rick and Morty



Wie aberwitzig der Shooter sein soll, beweisen allein die Waffen, die ihr euch in High On Life zu Nutze macht: Statt mit dem herkömmlichen Arsenal aus Pumpguns, Assault Rifles und Revolvern ballern wir hier mit Kreaturen von anderen Planeten, die während eurer gemeinsamen Zeit nicht selten ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis verspüren. Die Persönlichkeit eurer Waffe spielt dabei nicht selten eine entscheidende Rolle, denn je nachdem, wie sie drauf ist, könnt ihr euch deren unterschiedlichen Eigenheiten zu deinen Gunsten nutzen.



Trailer zeigt erste Eindrücke

Wer bislang noch nicht ausgestiegen ist, den dürfte High On Life wohl schon jetzt mit seinem sehr speziellen Charme in den Bann gezogen haben. Neben den eigenwilligen Waffen und dem schrillen, lauten und vollkommen überladenen Design hat der Titel glücklicherweise noch mehr zu bieten: So sollen laut den Entwicklern nicht nur Rick and Morty-Fans, sondern auch Shooter-Spieler auf ihre Kosten kommen.



Dort heißt es strotzend vor Selbstsicherheit nämlich, man habe nicht nur einen mittelmäßigen, sondern wirklich sehr guten Shooter kreiert, der sich nicht ausschließlich auf seinen Humor verlässt. Ob dem so ist und die finale Version von High On Life überzeugen kann, das finden wir spätestens zum Release heraus.

Noch im Oktober soll uns der, auf den ersten Blick vielleicht etwas kurios erscheinende, Science-Fiction-Shooter High On Life auf der Xbox Series X/S erwarten.Bei High On Life handelt es sich nicht um genau den Sci-Fi-Shooter, mit dem wir möglicherweise im ersten Moment rechnen würden. Angesiedelt in einem äußerst farbenfrohen Universum, in dem die menschliche Spezies von einer Art Alien-Mafia unterdrückt und ausgebeutet wird, machen wir es uns als ruheloser Kopfgeldjäger zur Aufgabe, dem Wahnsinn den Kampf anzusagen. Naja, so gut es eben geht, denn in High On Life ist so ziemlich die gesamte Welt wahnsinnig.Das wundert wenig, zieht man in Betracht, wer hinter der Idee von High On Life steckt: Das ist nämlich kein Geringerer als Rick and Morty-Co-Erfinder Justin Roiland, seines Zeichens auch Mitbegründer des hinter dem Titel stehenden Entwicklerstudios Squanch Games. Abgedrehter Alien-Humor gepaart mit teilweise verrückten, aber umso charismatischeren Charakteren erinnern doch stärker an die populäre Zeichentrickserie, als es dem Schöpfer selbst vielleicht bewusst sein mag.