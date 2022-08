High on Life: Auch Comic-Shooter von Verschiebung betroffen

Von Oktober auf Dezember

Es gibt wohl kein Jahr in dem mehr Spiele verschoben wurden als 2022. Nun hat es den vielversprechenden Ulk-Shooter der Rick and Morty-Macher getroffen. Die Verschiebung hält sich aber im Rahmen.Das mit der Karriere als angehender Kopfgeldjäger in einer völlig verrückten Spielwelt, muss noch ein bisschen warten. Die Entwickler bitten sich etwas mehr Zeit aus, um das Spiel von Bugs zu befreien und das Gameplay noch etwas zu verfeinern.Bis sich die Spieler von der humorvollen und hoffentlich auch gameplay-technisch überzeugenden Weltraum-Keilerei überzeugen lassen können, gehen glücklicherweise nur knapp zwei Monate mehr ins Land.High on Life wurde von Mitte Oktober auf den 13. Dezember 2022 verschoben. Also erst zur Weihnachtszeit lassen Spieler die Waffen sprechen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des kunterbunten Ego-Shooters sind Waffen, die sprechen können. Neben allerlei Unflätigkeiten haben Messer und diverse Laserpistolen für die verschiedensten Einsatzgebiete bei der Kopfgeldjagd auch den ein oder anderen hilfreichen Tipp auf Lager, wie man den Unholden am besten begegnet.4Players hat auf der Gamescom einen Anspieltermin für High on Life und wird kurz danach berichten, wie sich die ersten Schritte in dem schrägen Universum angefühlt haben.High on Life erscheint am 13. Dezember für PC, Xbox One und Xbox Series S|X. Das Spiel ist für Gamepass-Abonnementen ab dem Releasetag kostenlos spielbar.