High on Life: Squanch Games zeigt Boss-Fight im neuen Gameplay-Trailer

Bossfights in High on Life

Der komödiantische Biopunk-Ego-Shooter High on Life bringt dank Justin Roiland echtes Rick and Morty-Feeling mit sich. Das spiegelt sich auch im neuen Gameplay-Trailer wider.In der Rolle eines Kopfgeldjägers muss sich der Spieler in dem neuen Squanch-Shooter durch die Galaxie navigieren. Sein ziel ist es, die von einem Alien-Kartell entführte Menschheit zu befreien. Seine außerirdischen Gatlians-Waffen und ihre vulgären Sprüche tragen dabei nicht unwesentlich zur Unterhaltung bei."Schau dir diesen Bosskampf in High On Life an, bei dem du gegen Torg-9 antrittst", haißt es in der Videobeschreibung des Trailers. "Du bekommst einen Einblick in ein paar Gameplay-Mechaniken und wie sich der Kampfablauf anfühlt. High On Life erscheint am 13. Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X und Series S sowie für PC. Das Spiel wird von Squanch Games entwickelt und von Justin Roiland erdacht, der für seine Arbeit an Rick and Morty und Solar Opposites bekannt ist."