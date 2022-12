High on Life: Applebee's-Restaurant entpuppt sich als fiese Falle

High on Life: Wenn der Applebee's zur Falle wird

Bislang kein Update in Aussicht

Der Ego-Shooter High on Life begeistert seit Anfang Dezember unzählige Spieler vor allem mit seinem Humor. Jedoch ist nicht alles, was in dem Spiel passiert, auch tatsächlich ein Witz – selbst wenn es zu Beginn noch so wirken mag.In den sozialen Netzwerken und auf Reddit mehren sich seit kurzem Berichte, dass ein Besuch im Applebee's schnell zum Verhängnis für den eigenen Speicherstand werden kann. Denn mitunter kann es passieren, dass ihr das Restaurant nie wieder verlassen dürft.Im Laufe der etwa zehn bis 15 Stunden langen Kampagne könnt ihr als Spieler einen Ableger der vor allem in Amerika bekannten Restaurant-Kette Applebee's besuchen. Da High on Life aber überwiegend nicht auf der Erde spielt, landet ihr passenderweise in einem Space Applebee's.So weit, so relativ normal für ein Spiel der Marke High on Life. Während ihr in der Regel anschließend das Restaurant wieder verlassen könnt, geht der Plan nicht bei jedem Spieler auf. So berichtet etwa der Reddit-Nutzer gmoneyslatt, dass der Ausgang ihm verwehrt bleibt und er aus irgendeinem Grund im Applebee's gefangen ist – seit über einer Woche!In den Kommentaren führt gmoneyslatt weiter aus, dass selbst ein Neuladen des Speicherstands zu keinem Erfolg führte. Aus einem ihn unbekannten Grund landet er immer wieder als quasi-Gefangener im Space Applebee's. Und damit ist er nicht allein. Auch andere Nutzer berichten über die durchaus kuriose, wenn auch ziemlich frustrierende Erfahrung Wer über den Bug stolpert, der dürfte ziemlich schnell genervt sein. Der Grund dafür ist, dass es bislang keine Lösung gibt, um irgendwie aus dem Applebee's zu entkommen. Wer hier landet und nicht mehr rauskommt, für den gibt es nur eine sehr unangenehme Abhilfe: ein Neustart der Kampagne.Da das jedoch keineswegs eine zufriedenstellende Lösung ist, hoffen Fans darauf, dass Entwickler Squanch Games möglichst schnell ein Update bereitstellt. Bis dahin heißt es wohl warten und hoffen, dass die Rechnung im Applebee's nicht allzu teuer ausfällt...