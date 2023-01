High On Life: Rick & Morty-Schöpfer Justin Roiland tritt als Studio-Chef zurück

High On Life: Studio-Chef Justin Roiland wegen häuslicher Gewalt angeklagt

ist vielen vordergründig wegen der Animationsserieein Begriff, in der Videospiel-Branche hat er sich hingegen als Chef vom Entwicklerstudio Squanch Games einen Namen gemacht.Nach dem VR-Titelveröffentlichte das Team rund um Roiland letztes Jahr den First-Person-Shooter. Roiland selbst hat es jetzt allerdings nicht wegen seiner Spiele in die Schlagzeilen geschafft: Nach einer öffentlich gewordenentrat der Rick & Morty-Schöpfer permanent von seinem Posten als Studio-Chef zurück.Wie NBC News zuerst berichtete, wurde Roiland bereits im August 2020 wegen Freiheitsberaubung und häuslicher Gewalt angeklagt, plädierte jedoch für unschuldig und durfte gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar auf freiem Fuß bleiben. Die nächste Anhörung soll im April erfolgen, der Fall ist vor dem Bericht von NBC jedoch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.Jetzt, wo die Anklage bekannt ist, zogen Roiland und sein Umfeld Konsequenzen: Während Adult Swim am 24. Januar via Twitter erklärte, man habe jegliche Zusammenarbeit mit Roiland beendet, ergriff der Rick & Morty-Schöpfer bei seinem Entwicklerstudioselbst Initiative und trat am 16. Januar von seinem Posten als CEO zurück.Auf Twitter teilte das Team hinter Squanch Games mit: „Am 16. Januar 2023 hat Squanch Games Justin Roilands Rücktrittserklärung erhalten. Das leidenschaftliche Team von Squanch wird auch weiterhin Spiele entwickeln, die unsere Fans lieben werden, während wir High On Life unterstützen und verbessern.“High On Life erschienfür den PC, die Xbox One und Xbox Series X | S und landete zum Release direkt im Game Pass, wo der Comedy-Shooter auch sogleich. Inzündete der Humor überraschend gut, dafür konnte uns der spielerische Kern nicht unbedingt überzeugen.