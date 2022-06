Hell Pie: Trailer kündigt 3D-Plattformer in Oldschool-Optik an

Himmlische Hilfe dank cooler Features

Auf der Steam-Seite zum Spiel erfahren wir ausführlich, worum es in Hell Pie eigentlich gehen soll. Dort heißt es: "Hell Pie ist ein obszöner 3D-Plattformer, der schlechten Geschmack auf ein neues Level hebt". Ihr schlüpft in die Rolle von Nate, dem "Dämon des schlechten Geschmacks" und werdet mit der wichtigen Aufgabe betraut, verstörende Zutaten für Satans hochgelobten Geburtstagskuchen zu sammeln. Dafür wird er in die Oberwelt geschickt, wo ihn verschiedenste Abenteuer und Herausforderungen erwarten.Glücklicherweise ist Nate niemals allein, denn sein Haustier-Engel Nugget steht ihm stets mit Rat und Tat zur Seite. Er ist nicht nur an Nate angekettet, um sich wie ein Greifhaken in schwieriges Terrain zu bohren, sondern fungiert darüber hinaus auch noch als Waffe. Mit seinen göttlichen Eingebungen weist er euch außerdem den Weg, wenn du ihr euch einmal verloren fühlt.Die Features, die ihr im Angesicht der höllischen Herausforderungen, auf die ihr in Hell Pie zweifelsohne stoßt, an die Seite gestellt bekommt, sehen auf den ersten Blick verdammt cool aus. Mit einem Fingerschnippen verwandelt sich Nate in einen vollständigen Dämonen, der in der Hölle zwar nicht besonders ernst genommen, dafür aber auf der Erde wenigstens von ein paar Lebewesen gefürchtet wird. Auch Nuggets himmlische Voraussicht hilft uns das eine oder andere Mal aus der Patsche, ganz abgesehen von seiner flexiblen Einsatzbereitschaft als Enterhaken oder Peitsche.Generell ist die Welt in Hell Pie sehr offen gehalten. Ihr habt genügend Freiheiten, alles zu erkunden und stoßt dabei auf anstößige, aber nicht minder witzige Widersacher und Nebencharaktere. Es gibt in den vier riesigen Arealen eine ganze Menge Zeug zu sammeln, darunter natürlich entsprechende Outfits, mit denen ihr dem Titel als "Dämon des schlechten Geschmacks" auch gerecht werden könnt. Der schräge Humor rundet das Paket letzten Endes perfekt ab.