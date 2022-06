Commandos 3 – HD Remaster: HD-Remaster kommt im September in den Xbox Game Pass

Commandos 3 – HD Remaster: Strategiespiel-Pionier erblüht in Neuauflage

Story-Missionen und Multiplayer-Inhalte bereits bekannt

Die klassische Echtzeit-Taktik Commandos 3 bekommt ein HD Remaster spendiert. Noch im kommenden September soll es in Microsofts Game Pass für PC und Xbox erhältlich sein.Mit dem HD Remaster von Commandos 3 wollen Publisher Kalypso Media und das Entwicklerteam von Raylight Games einen Taktik-Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lassen. Die Neuauflage der Stealth-Taktik schickt uns im Zweiten Weltkrieg erneut mit Green Beret, Fahrer und Co. hinter feindliche Nazi-Linien.Commandos 3: Destination Berlin erschien im Jahr 2003 und wurde genau wie seine Vorgänger von den Pyro-Studios entwickelt. Mit überarbeiteten 3D-Modellen und Texturen, einer verbesserten Steuerung, einer zugänglicheren Nutzeroberfläche sowie einem anfängerfreundlichen Tutorial will man nun erneut einen Vorstoß in die Herzen moderner Taktik-Fans wagen - wenngleich der knackige Schwierigkeitsgrad der selbe bleiben dürfte.Noch in diesem Jahr soll das Commandos 3 – HD Remaster für den PC und die Xbox erscheinen - und ab Launch im Gamepass verfügbar sein.In Commandos 3 – HD Remaster können wir uns gleich zwölf spannenden Story-Missionen stellen, in denen wir aus über sechs verschiedenen Spezialtruppen auswählen müssen, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufwarten.Auch über den Mehrspieler-Modus ist bereits mehr bekannt. So soll es neben dem klassischen Deathmatch-Format ebenfalls einen Collect the Flag-Spielmodus geben, der für Lobbies zwischen zwei und acht Spielern ausgelegt ist. Bereits 2020 erschien mit Commandos 2 eine überarbeitete Version des Klassikers, über die wir im Test damals sogar ausführlich berichteten