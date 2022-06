Fallout 5: Ist offiziell - und erscheint nach The Elder Scrolls 6

Vermutlich kein Fallout mehr in diesem Jahrzehnt

Trotzdem eine positive Nachricht

Die gute Nachricht: Bethesda hat die Marke Fallout nicht zu den Akten gelegt. Fallout 5 steht offiziell auf dem Plan der Bethesda Game Studios. Die schlechte Nachricht: Es wird nach The Elder Scrolls 6 erscheinen.Zugegeben: Eine völlige Überraschung ist diese Ankündigung nicht. Trotzdem ist es ein spannender Einblick in die langfristige Planung der Bethesda Game Studios, die derzeit auf der Zielgeraden ihres nächsten Spieles Starfield sind, welches 2023 erscheinen soll.Laut einer Aussage von Todd Howard im Interview mit IGN ist Fallout 5 definitiv in Planung. Allerdings vermutlich nicht mehr in diesem Jahrzehnt. Denn die Entwicklung von Fallout 5 wird wohl erst nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 Fahrt aufnehmen - und das befindet sich letzten Informationshappen nach erst in der Pre-Production. Dementsprechend ist ein Release von The Elder Scrolls 6 vor 2024-2025 vermutlich kaum zu erwarten. Was einen Release von Fallout 5 in die ziemlich ferne Zukunft schiebt. Dennoch birgt diese wenig aufschlussreiche News einen Hoffnungsschimmer für Fallout-Fans.Das Fallout 76 -Debakel hat die Marke nämlich wohl nicht dauerhaft beschädigen können. Der fortlaufende Support des Online-Rollenspiels von 2018 sowie diese eindeutige Positionierung zu Fallout 5 sprechen dafür, dass Bethesda weiterhin mit einer starken Marke Fallout plant.