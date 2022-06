The Texas Chain Saw Massacre: Erste Spielszenen des Blutgerichts in Texas

Eine besondere Familie

Release nicht mehr 2022

Die Entwickler von Gun zeigen im Video erste Spielszenen zu ihrer Film-Verspielung The Texas Chain Saw Massacre . Das Stealth-Adventure soll für PC und Konsolen erscheinen.1974 erschien Tobe Hoopers legendärer Horrorfilm The Texas Chain Saw Masscare, hierzulande auch bekannt als "Blutgericht in Texas". Diese Reise einer Gruppe junger Erwachsener, die eigentlich nur nach den Gebeinen des Großvaters sehen wollten, setzt Entwickler Gun jetzt als Videospiel um. Bereits 2017 verpassten sie mit Friday 13th: The Game dem berühmten Slasher eine Spiel-Umsetzung.Schon der Debüt-Trailer vor einigen Monaten zeigte, dass sich das Team mit ihrem Spiel zu The Chain Saw Massacre akribisch an die Filmvorlage hält. Die Kollegen von IGN hielten in diesem Video Film und Spiel nebeneinander.Der neue Spielszenen-Trailer zeigt jetzt erste Eindrücke davon, was für ein Spiel uns mit The Texas Chain Saw Massacre erwartet. Wie auch schon Friday13th wird auch dieser Titel ein asymmterisches Multiplayerspiel werden. Dabei soll vor allem das Schleichen im Fokus stehen. Anders als bei Friday der 13. werden diesmal gleich drei Killer auf die vier Spieler losgelassen. Auch vom Star der 10-teiligen Filmreihe Leatherface und seinem Lieblingswerkzeug kann man bereits einen Blick erhaschen. Die Kettensäge gehört schließlich zur Familie.The Texas Chain Saw Massacre soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen.