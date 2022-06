Octopath Traveler: Champions Of The Continent: Rollenspiel-Prequel für Juli angekündigt

Neuer Trailer kündigt Release von Octopath Traveler: Champions of the Continent an



Darüber hinaus halten die Entwickler einen hauseigenen Live-Stream hinsichtlich des kommenden Releases von Octopath Traveler: Champions of the Continent ab, der bereits heute auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Square Enix zu sehen sein soll. Der bereits veröffentlichte Trailer zeigt einige Kampfszenen, in denen wir bis zu acht Helden gleichzeitig im rundenbasierten Gefecht mit ihren Widersachern sehen können. Des Weiteren heißt es im Trailer, man dürfe sich auf eine beeindruckende Single Player-JRPG-Erfahrung einstellen, die vom Komponisten Yasunori Nishiki, der bereits für den Sountrack des ersten Teils verantwortlich war, musikalisch untermalt wird. Im offiziellen Eintrag des App Stores ist darüber hinaus sogar von ganzen 64 spielbaren Charakteren zum Launch des Titels die Rede.Wer bereits jetzt interessiert ist, Octopath Traveler: Champions of the Continent ab dem Launch im Juli anzuspielen, der kann sich schon vorab für das Spiel registrieren . Publisher Square Enix verspricht verschiedene Belohnungen zum offiziellen Start für alle, die sich im Vorfeld der Veröffentlichung angemeldet haben.Darüber hinaus halten die Entwickler einen hauseigenen Live-Stream hinsichtlich des kommenden Releases von Octopath Traveler: Champions of the Continent ab, der bereits heute auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Square Enix zu sehen sein soll.

Im Juli geht das 2D-Rollenspiel in seine zweite Runde. Mit einem Trailer zum Prequel Octopath Traveler: Champions of the Continent bekommen wir nun erste Eindrücke vermittelt.Bereits am 27. Juli ist es soweit: Der zweite Teil des bereits 2018 für die Nintendo Switch erschienenen Octopath Traveler bekommt einen neuen Ableger in Form eines Prequels, welches wenige Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils spielt, spendiert.Diesmal erleben wir die riesige Welt der Reihe auch auf den wohl kleinsten Bildschirmen, denn Octopath Traveler: Champions of the Continent erscheint erst einmal nur für iOS- und Android-Geräte. Dem unverwechselbaren HD-2D-Stil der Reihe und seiner breitgefächerten Charakterauswahl bleibt es jedoch treu.