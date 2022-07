Octopath Traveler: Champions Of The Continent: Prequel zeigt sich im Launch-Trailer

Zurück in die Vergangenheit

Am heutigen 27. Juli erscheint das Prequel zum Rollenspiel Octopath Traveller: Champions of the Continent auch hierzulande für iOS und Android. In Japan wurde der mobile Ableger bereits vor zwei jahren veröffentlicht.Wie ein großer Teil der Handyspiele, setzt auch Octopath Traveller: Champions of the Continent auf ein Free-to-Play-Modell. So genannte "Ruby Sets" können als In-App-Käufe erworben werden.Das Prequel setzt einige Jahre vor Octopath Traveller an, das bereits 2018 zunächst exklusiv für die Switch erschien ( zum Test ). Orsterra wird von Tyrannen regiert, die nach Reichtum und Bekanntheit dürsten und die Welt dadurch in Dunkelheit stürzen.Dem stellen sich im mobilen Ableger acht Helden entgegen, die als "Chosen ones of a divine ring" versuchen, wieder Licht ins Dunkel zu bringen. Das eigene Team kann aus über 64 Charakteren zusammengestellt werden, um sich den rundenbasierten Kämpfen zu stellen.