Dragon's Dogma 2: Offizielle Ankündigung ist erfolgt

Dragon’s Dogma 2 auf Basis der RE-Engine

Was kommt auf die Wunschliste?

Die Katze, äh, der Drache ist aus dem Sack: Im gestrigen DD-Jubiläums-Stream kündigte Capcom’s Action-Spezialist und Game Director Hideaki Itsuno höchstselbst den Nachfolger des Action-Rollenspiels an.Lange war es nur ein Traum, nun ist er Realität geworden. Zwar durch den Leak interner Dokumente von Capcom bereits seit 2020 so etwas Ähnliches wie bestätigt, wurde Dragon’s Dogma 2 nun auch vom Hersteller und Game Director offiziell angekündigt. Mehr als ein Logo und das entsprechend T-Shirt, das die Macher im Video voller Stolz tragen, gibt es leider aktuell noch nicht.Statt der in die Jahre gekommenen MT-Framework-Engine von Capcom kommt für Dragon’s Dogma 2 die RE-Engine zum Einsatz, die auch schon alle aktuellen Titel des Herstellers befeuert. Dadurch sollte die offene Spielwelt und die sich darin tummelnden Monster wie Zyklopen, Chimären, Drachen und Riesenadler noch einmal deutlich imposanter und detailreicher werden. Dennoch bleiben natürlich noch viele Fragen offen, die in der Ankündigung des Game Directors Hideaki Itsuno, der sich auch für den ersten Teil verantwortlich zeichnet, natürlich noch nicht beantwortet wurden.Zuerst einmal schreit Dragon’s Dogma 2 auf jeden Fall nach einem Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Sind die Kollegen grad nicht zur Hand, dürfen auch die Vasallen gerne eine Rückkehr feiern. Ansonsten kann – bis auf die hoffentlich noch einmal deutlich verbesserte Optik – alles so bleiben, wie es schon in Dragon’s Dogma war. Im Ankündigungs-Video ohne Gameplay, den wir unten für euch eingebunden haben, spricht Itsuno über die Entwicklung und Entstehung von Dragon‘s Dogma, dabei wird er von den Veteranen Daigo Ikeno und Kenichi unterstützt, die ebenfalls abermals an der Entwicklung des Nachfolgers beteiligt sind.Was für Neuerungen wünscht ihr euch für Dragon’s Dogma 2?