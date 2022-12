Dragon's Dogma 2: Erste Informationen sollen so bald wie möglich folgen

Dragon's Dogma 2: Entwicklerupdate soll so schnell wie möglich kommen

Gleiche Engine wie Resident Evil

Lange war es in der Gerüchteküche am Brodeln, aber im Juni 2022 bewahrheitete es sich endlich: Dragon's Dogma 2 ist offiziell bei Capcom in Entwicklung. Seitdem herrscht aber auch wieder Stillschweigen.Bis auf ein Logo ist derzeit nicht allzu viel bekannt zum Nachfolger des einst 2012 veröffentlichten Action-Rollenspiels. Sowohl Capcom als auch Game Director Hideaki Itsuno machen bislang aus ihren Plänen ein großes Geheimnis. Schon bald könnte sich das aber ändern.In einem kurzen Statement bezüglich der Aussichten auf das Jahr 2023 gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu, übersetzt von den Kollegen von Gematsu , äußerte sich Itsuno zum aktuellen Stand von Dragon's Dogma 2. Er sei aktuell sehr in die Produktion des Action-Rollenspiels vertieft, weshalb er manchmal gar nicht mehr weiß, welche Jahreszeit aktuell ist.Die viele Arbeit macht sich aber offenbar bemerkbar, denn laut Itsuno kommt die Produktion gut voran. Zudem hoffe er, dass er "so bald wie möglich ein Update" mit allen Fans teilen kann. Wann genau das der Fall sein wird, lässt er aber offen.Als wahrscheinlich gilt aber, dass voraussichtlich im kommenden Jahr erstmals ausführliche Informationen zu Dragon's Dogma 2 veröffentlicht werden. Vorerst dürfte der Fokus von Capcom aber auf dem Remake von Resident Evil 4 liegen, welches im März 2023 erscheinen wird.Bekannt ist bisher lediglich, dass Dragon's Dogma 2 auf die Stärken der RE-Engine setzen wird. Capcoms Hausengine befeuerte bereits die letzten Resident Evil-Spiele und kam auch bei Devil May Cry 5 zum Einsatz. Für wuchtige und atmosphärische Action hat sich die Engine demnach schon bewährt.Weitere Informationen gibt es bisher nicht. Somit ist weder ein ungefährer Releasezeitraum bekannt, noch auf welchen Plattformen Dragon's Dogma 2 erscheinen wird.