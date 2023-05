Dragon's Dogma 2: Erster Gameplay-Trailer zum Fantasy-Rollenspiel zeigt schicke Grafik und große Kämpfe

Dragon's Dogma 2: Ein gestohlenes Herz

Kein Release, aber Plattformen

Gut ein Jahr ist die Ankündigung vonschon her, aber erst jetzt gibt es endlich ein richtiges Lebenszeichen. Beimgewährte Capcom den Zuschauenden einen ersten Einblick in das kommendeDass es in diesem Jahr, deutete Game Director Hideaki Itsuno bereits Ende 2022 an. Nun hat er seinen Worten Taten folgen lassen und entführt euch ein zweites Mal in das Reich Gransys, wo eurem selbsterstellten Charakter erneut eine ganz unangenehme Sache passiert.Wie schon im ersten Teil klaut in Dragon's Dogma 2 ein Drache euer Herz, was ihr als sogenannter Erweckter natürlich nicht so prickelnd findet. Die Zeit für Rache ist gekommen, aber zuvor müsst ihr stärker werden, ein paar KI-gesteuerte Vasallen an Bord holen und eine große, offene Welt bereisen, um an Ende euer hoffentlich noch schlagendes und eigentlich überlebenswichtiges Organ zurückzuholen.Optisch setzt Dragon's Dogma 2 auf Capcoms hauseigene RE-Engine, die auch schon die jüngeren Resident Evil-Spiele, sowiebefeuerte und hier vor allem die Magie-Angriffe richtig schick in Szene setzt. Aber das könnt ihr im Trailer selbst unter die Lupe nehmen:Abseits der Engine bleibt Dragon's Dogma 2 sich aber treu und das macht sich vor allem bei den Kämpfen gegen die teils übergroßen Gegner bemerkbar. Da hüpft ihr auch schon mal auf den Rücken eines Greifs und rammt ihn das Schwert in den Körper.Wem es nach dem Trailer schon nach einem ausgiebiegen Anspielen dürstet, der darf sich noch einmal ganz entspannt zurücklehnen: Für Dragon's Dogma 2 gibt es bislang keinen Releasetermin. Ob das Rollenspiel also noch 2023 erscheint oder erst für 2024 oder gar später geplant ist, lässt Capcom bislang offen.Immerhin hat man dafür nun eindeutig die Plattformen benannt: Der Nachfolger vonerscheint fürund. Das gilt auch für viele andere Spiele, die