Dragon's Dogma 2: Laut Game Director war GTA 5 Vorbild für's Worldbuilding

Dragon’s Dogma 2: Lebendige Welt von GTA 5 war Vorbild

Mitbringt Capcom nach zehn Jahren Wartezeit den Nachfolger zum einstmals für PS3 und Xbox 360 erschienenen Fantasy-RPG heraus. Das Spiel wurde damals zunächst wenig beachtet, mauserte sich aber schnell zum Geheimtipp.In Nachfolger wolle man sich, versichert Game Director Hideaki Itsuno. Dabei eine lebendige und realistische Welt zu kreieren, war aber ungleich einfacher als noch vor zehn Jahren. Ein Vorbild dafür war augenscheinlich jedoch ein Spiel, das überhaupt nichts mit dem Genre zu tun hat.Die Intention lag laut Itsuno darauf, auf dem ersten Teil des Spiels aufzubauen und nun Möglichkeiten zu nutzen, die es bei der Entwicklung damals schlicht noch nicht gegeben hat. „Wir wollten vor allem das umsetzen, was wir innicht erreichen konnten, sei es aus Zeitmangel oder weil wir dieschon ausgereizt hatten.“ Mit der neuen Konsolengeneration habe man endlich diese Optionen gehabt.Ein Spiel, das großen Einfluss auf die Entwicklung von Dragon’s Dogma 2 hatte, war jedoch nicht etwa ein anderer Vertreter dieses Genres. Besonders Grand Theft Auto 5 von Rockstar Games hat einen gewissen Eindruck bei Itsuno hinterlassen. „Ich fand es bewundernswert, wie sie es geschafft haben, eine Welt zu kreieren, in der man wirklich das Gefühl hatte, dass dieführen“, so Itsuno. „Bei der Erkundung der Stadt konnte ich allerlei intelligentes Verhalten oder seltsame Ereignisse beobachten, und es fühlte sich so an, als würde das passieren, egal ob ich da war oder nicht. Dieses Gefühl einer lebendigen Welt wollte ich auch für Dragon’s Dogma 2 erreichen.“Ob dies gelungen ist, können Spieler voraussichtlicherfahren. Dragon’s Dogma 2 soll für die PlayStation 5 sowie Xbox Series X | S erscheinen.