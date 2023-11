Dragon's Dogma 2: Release für März 2024 angekündigt

Dragon’s Dogma 2: Der Release-Termin steht fest – Im März 2024 geht es los

Nachdem zuletzt einigedie Runde machten, dürfte die offizielle Ankündigung, die mittlerweile folgte, nur wenig überraschen:erscheint schon zu Beginn des kommenden Jahres für die-Konsolen, diesowie für denBereits vor einigen Tagenauf der Webseite der Pan European Game Information, kurz, an die Oberfläche gespült worden war. Später tauchte selbiges Datum dann noch einmal auf Steam auf, ehe es beim letzten Showcase von den Entwicklern nun endlichgemacht wurde.Wie Capcom also bestätigt, wird Dragon’s Dogma 2 amfür die zuvor genannten Plattformen seine Veröffentlichung feiern. Dies bestätigten Director Hideaki Itsuno und Producer Yoshiaki Hirabayashi höchstpersönlich während des fast 15 Minuten andauernden, der zusätzlich noch einen etwas längeren, brandneuenmit sich brachte.In diesem bekommen wir auch einen Blick auf den bislang unbekanntenspendiert – einem gigantischen, gepanzerten Krieger, der sich aus den Tiefen des Meeres erhebt und ungestüm auf das Land zumarschiert. Im Anschluss an den Trailer wird uns dann auch gleich ein Vorgeschmack darauf geboten, wie wir uns dem überdimensionierten Steinsoldaten entgegenstellen sollen, wobei die Schlacht ausgezeigt wird.Doch auch auf die, die uns Dragon’s Dogma 2 bieten soll, wird etwas näher eingegangen. So zeigt uns Capcom beispielsweise eine Nebenquest, bei der wir in einer Elfenenklave erst einmal dievon einem Einheimischen übersetzen lassen müssen, ehe wir sie als Spieler überhaupt mit unserer eigenen Figur verstehen können. Apropos eigene Spielfigur: Auch einen Blick auf denwird uns gewährt, der mit reichlich Anpassungsoptionen und fotorealistischen Elementen aufwartet.Wollt ihr euch Dragon’s Dogma 2 schon einmal, wird euch die Möglichkeit dazu ab sofort für die- ebenso wie für diedes Spiels geboten. Letztere beinhaltet ein cooles Camping-Kit und ein paar andere Gegenstände, die euch „bei der Vorbereitung auf eure Reise helfen“ sollen, wie es in der Beschreibung der Macher heißt. Natürlich gehen aber auch Vorbesteller der Standard Edition nicht leer aus: Sie bekommenfür die vier Berufe spendiert, während Deluxe Edition-Käufer sich überfreuen dürfen.