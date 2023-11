Dragon's Dogma 2: Erstes Capcom-Spiel knackt die 70 US-Dollar-Marke

Dragon's Dogma 2 wird Capcoms erster 70-Dollar-Titel

Jüngst lieferte unsmit einem fast 15 Minuten langen Showcase einen ausführlicheren Ausblick darauf, was uns miterwartet – inklusive eines Release-Termins für den heiß ersehnten zweiten Teil des actionreichen Rollenspiels.Doch dies war nicht alles, was das Showcase offenbarte: Mit dem Sequel drückt auch Capcom ordentlich aufs, denn für Dragon's Dogma 2 müsst ihr tiefer in die Tasche greifen, als ihr es womöglich von Titeln des japanischen Spielentwicklers und Publishers gewohnt seid.Dragon's Dogma 2 wird ab dem kommenden Frühjahr einbei Capcom einläuten, zumindest in Hinsicht seiner Preispolitik, denn der Titel wird das erste Spiel des Unternehmens, welches zu seinem Releasekosten wird. Dies betrifft nicht nur die standardmäßige PC-Version auf Steam, sondern auch die der PS5 und Xbox Series-Konsolen. Für die Deluxe Edition werden sogar noch einmalIn den vergangenen Jahren ist der Trend eines Preisanstiegs über die gesamte Videospielbranche hinweg zu beobachten, denn immer mehr Publisher springen auf den Zug auf und passen sich den Erhöhungen vor allem in Hinblick auf ihrean. Darauf verzichtete Capcom bislang,ging beispielsweise zuletzt noch zum alten "Standardpreis" über die (virtuellen) Ladentheken. Mit dem Release von Dragon's Dogma 2 wagt Capcom aber nun den Versuch, etwas mehr Profit aus dem mit Spannung erwarteten Sequel zu schlagen.Erst im September verkündete Capcomsauf der Tokyo Games Show noch,. Eine Erhöhung jener wäre seiner Meinung nach sogar eine „gesunde Option“ für die gesamte Industrie. „Die Entwicklungskosten sind rund 100-mal höher als in der Famicom-Ära, aber die Softwarepreise sind nicht so stark gestiegen“, erklärte er noch vor wenigen Wochen und ergänzte dabei, dassmüssten. Eine Gefahr darin, dass ein wirtschaftlicher Abschwung potenzielle Interessenten davon abhalten könne, teurere Spiele zu kaufen, sehe er hingegen nicht. „Hochwertige Spiele werden sich weiterhin verkaufen“, stellte er ganz konkret klar.Capcom ist mit seiner Preispolitik, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, vergleichsweise spät dran:ebenso wiemit Bethesdas Sci-Fi-Eposvor und veröffentlichten beide Titel zu einem Preis von 70 US-Dollar. Weiterein diesem Jahr, die sich dem anschließen, waren beispielsweise Square Enix'oder auch. Trotzdem darf man sich dem– das vielversprechende RPGfür die aktuelle Konsolengeneration und den PC.