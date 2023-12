Dragon's Dogma 2: Hideaki Itsuno über die lange Wartezeit und verrückte Spielideen

Dragon's Dogma 2: "Es tut mir leid, dass ich alle so lange warten ließ"

Über zehn Jahre lang mussten sich Fans in Geduld üben, ehe Capcom endlich einezuankündigte. Eine Zeit, für die sich Game Director Hideaki Itsuno nun entschuldigt. Wäre es nach ihm gegangen, wärebereits vor Jahren erschienen.Allerdings war das Action-Rollenspiel nicht von Anfang an ein großer Hit. Erst mit der Erweiterungund den Neuveröffentlichungen auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One entwickelte sich Dragon's Dogma nach und nach zu einem. Eine Entwicklung, die jetzt mit einer Fortsetzung bedient wird.In einem Interview mit dem englischsprachigen Play Magazine ist Itsuno näher auf Dragon's Dogma 2 und dessen Entwicklungsgeschichte eingegangen. Demnach wollte er laut eigener Aussage sofort nach der Veröffentlichung des ersten Teils, aber daraus wurde bekanntlich nichts. "Ich wollte wirklich in der Lage sein, eine Fortsetzung zu machen, gleich nachdem [das Originalspiel] herauskam, also tut es mir leid, dass ich alle so lange warten ließ", so Itsuno, wie gamesradar zusammenfasst."Ich bin so dankbar, dass so viele Fans die Qualität des Spiels schätzen und über so viele Jahre hinweg unterstützt haben. Die Unterstützung der Fans für das Spiel - sowohl innerhalb als auch außerhalb von Capcom - hat definitiv dazu beigetragen, das Projekt zu verwirklichen", führt Itsuno weiter aus. Für den Nachfolger bleibt das Team den Kernideen treu, aber setzt auf eineund noch mehr absurde Ideen.Richtig kreativ wurde das Team vor allem in den späten Abendstunden, wie es von Itsuno im Interview heißt. "Wir hielten mehrtägige Sitzungen ab, in denen das Team Ideen für das Spiel entwickelte, und diekamen immer dann, wenn wir bis spät in die Nacht gearbeitet haben." Viele dieser Überlegungen haben es schlussendlich sogar in Dragon's Dogma 2 geschafft, auch wenn Itsuno keine Details verrät.Wie gut sich Dragon's Dogma 2 schlägt, erfahrt ihr übrigens spätestens am, wenn das Action-Rollenspiel für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Auf eine andere Capcom-Fortsetzung, namentlich