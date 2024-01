Dragon's Dogma 2: Schnellreise muss sich teuer erkauft werden

Dragon's Dogma 2: Reist wieder mehr auf eigene Faust

Das kommende Action-Adventurevon Capcom wird sich unter anderem durch eine umfangreiche Open World auszeichnen. In anderen Vertretern dieses Genres ist es Usus, weite Strecken bequem per Schnellreiseoption zu überbrücken. So einfach wird es euch aber in dem Fantasyabenteuer nicht gemacht.Schnellreise soll demnach nicht unbegrenzt und vor allemzur Verfügung stehen. Viel mehr soll der Spieler die Welt zu Fuß oder auf einem Karren bereisen. Für diese Entscheidung hat Director Hideaki Itsuno durchaus plausible Begründungen.„Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, in dem ihr immer auf jemanden treffen könnt oder etwas passiert“, sagt Itsuno in einem Interview mit IGN. Man habe darauf geachtet, die Welt interessant zu gestalten und auch auftauchende Gegner zu einem abwechslungsreichen Element zu machen. Mitunter würden die Spieler „ingeworfen, in denen sie nicht wissen, ob es zehn Meter weiter sicherer ist oder nicht“.Wie schon im Vorgänger soll es die Ferrystones geben, mit denen ihr zu speziellen Teleportkristallen reisen könnt. Sie sind aber rar gesät und, sodass Abenteurer dazu animiert werden, eher auf Schusters Rappen unterwegs zu sein. Die Reise im Ochsenkarren ist eine weitere Option und ist zwar bequemer und schneller, birgt aber das Risiko, unterwegs von einer Bande Goblins oder nach Rindern jagenden Greifen überfallen zu werden.„Probiert es einfach mal aus“, motiviert Itsuno. „Reisen ist langweilig? Das ist nicht wahr. Es ist nur ein Problem,. Alles, was wir tun mussten, ist dafür zu sorgen, dass es Spaß macht.“ Schnellreise sei für ihn generell ein bequemes und positives Feature in einem Spiel; in Dragon’s Dogma 2 sei die Entfernung aber ein wichtiger Bestandteil, sodass das Team endschied, die Schnellreisemöglichkeiten einzuschränken.Mehr als zehn Jahre nach dem ersten Teil erscheint das Open-World-Adventure. Hideaki Itsuno bat die Fans im Vorfeld um Verzeihung, dass siemussten.