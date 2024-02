Dragon's Dogma 2: Release, Story, Gameplay, Systemanforderungen & mehr im Überblick

Wann ist der Release von Dragon's Dogma 2?

Die Systemanforderungen von Dragon's Dogma 2 im Überblick

geeignet für: 1080p und 30 FPS

1080p und 30 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 10600 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10600 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5500 XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 4K und 30 FPS

4K und 30 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7 10700 oder AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7 10700 oder AMD Ryzen 5 3600X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6700

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6700 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 4K und 60 FPS

4K und 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7 12900KS oder AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 12900KS oder AMD Ryzen 9 5950X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB

32 GB Speicherplatz: 100 GB SSD

Dragon's Dogma 2: Welche Versionen gibt es?

Lager-Ausstattung des Entdeckers – Lager-Ausrüstung

Dragon's Dogma Sound-Kollektion – Benutzerdefinierte Sounds

Harpyienlockende Rauchzeichen – Köder für Harpyien

Herzanhänger – Ein aufmerksames Geschenk

Mehrdeutiger Weihrauch – Ändert die Wesensart von Vasallen

Brüchiger Kerkerschlüssel – Entkomme aus dem Verlies

Kunst der Metamorphose – Bearbeite deinen Charakter

Lazarusstein – Erwecke die Toten wieder zum Leben (A)

1500 Riftkristalle – Zum Ausgeben jenseits des Rifts

Story: Worum geht es in Dragon's Dogma 2?

Gameplay: Wie wird sich Dragon's Dogma 2 spielen?

Kämpfer

Magier

Dieb

Bogenschütze

Fans der ersten Stunde hatten die Hoffnung schon aufgegeben, aber es ist tatsächlich wahr:nähert sich der Fertigstellung. Der Nachfolger des mittlerweile schon zwölf Jahre alten Action-Rollenspiels wird in wenigen Wochen erscheinen und dürfte eines derdes Frühjahrs sein.Die bislang überwiegend positive Resonanz ist durchaus überraschend, denn der Vorgänger galt zwar seinerzeit lediglich als Geheimtipp, dessen Verkaufszahlen unter den Erwartungen geblieben sind. Erst in den Folgejahren, unter anderem durch die Erweiterungund der Portierung für den PC und weitere Plattformen, konnteeine treue Fanbase um sich scharen. Der zweite Teil soll nun von Anfang an erfolgreich sein und wir fassen für euch dierund umundzu Dragon's Dogma 2 zusammen.Sofern auf den letzten Metern nichts mehr schiefgeht, erscheint Dragon's Dogma 2 amfür den, dieund. Spieler auf der Nintendo Switch gehen vorerst leer aus. Ob das Rollenspiel später noch portiert wird oder Capcom eventuell schon auf den Switch-Nachfolger schielt, ist bislang unklar.Zur Performance auf den Konsolen schweigt Capcom weitgehend, auch wenn Game Director Hideaki Itsuno zuletzt von einergesprochen hat. Immerhin auf dem PC stehen schon die Systemanforderungen fest, die zumindest für eine 4K-Auflösung nach aktueller Hardware verlangen.Im Gegensatz zu vielen anderen AAA-Spielen in dieser Zeit wird es bei Dragon's Dogma 2 nurgeben. Eine Collector's Edition ist nicht angekündigt, weshalb ihr ausschließlich die Wahl zwischen derund derhabt.Letztgenannte kostet euch zehn Euro mehr und gewährt euch Zugang zum digitalen Inhalt "". Dabei handelt es sich um ein kleines Einsteigerpaket mit folgendem Inhalt:Darüber hinaus erhaltet ihr, wenn ihr eine der beiden Versionen vorbestellt, das, welches euch umgehend vier verschiedene Kriegsgeräte zur Verfügung stellt. Bei der Digital Deluxe Edition gibt es zudem noch denobendrauf.Die Ausgangslage von Dragon's Dogma 2 dürfte Kennern des Vorgängers sehr bekannt vorkommen: Ein Drache kommt unddes eigenen Charakters. Da es sich ohne Blutverteilerpumpe in der Brust schwer lebt, ist das Ziel natürlich offensichtlich. Man begibt sich auf die Suche nach dem Übeltäter und versucht das eigene Herz wiederzubekommen. Allerdings ist das nicht ganz so einfach.Denn der eigene Held sitzt zu Beginn des Spiels im Gefängnis, weshalb es erst einmal einen vernünftigen Fluchtplan benötigt. Ist das geschafft, ist der Weg bis zum Finale noch weit und vongeprägt. Nur wenn ihr genügend Vasallen um euch schart, Stück für Stück stärker werdet und euch schicke Ausrüstung aneignet, werdet ihr irgendwann in Dragon's Dogma 2 dem Herzstehler-Drachen gegenüberstehen.Dragon's Dogma 2 ist wie sein Vorgänger ein reinesmit einer, in der ihr trotz fehlender Multiplayer-Komponente nicht alleine seid. Wie schon im ersten Teil werdet ihr auch dieses Mal wieder Vasallen anheuern können, die euch auf euren Reisen begleiten und in Kämpfen tatkräftig zur Hand gehen. Insgesamt könnt ihr bis zuan Bord holen, die sich wie euer eigener Charakter im Laufe des Spiels weiterentwickeln und verbessern.Apropos euer Held: Dieser kann verschiedene Laufbahnen einschlagen, die im Grunde das Klassensystem von Dragon's Dogma 2 darstellen. Zu Beginn des Spiels könnt ihr euch zwischen den folgendenentscheiden:Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, könnt ihr anschließend unter anderem zumwerden oder euch für eineentscheiden. Die Details zum Charaktersystem sind aber noch etwas im Unklaren und werden sich vermutlich erst zum Release genau offenbaren.Sobald euer Held erschaffen wurde, könnt ihr euch in die offene Welt stürzen, zahllose Quests erledigen und etliche Monster besiegen. Dasist dabei sehr actionorientiert und wuchtig, wobei ihr euch sogar auf den Rücken eurer Feinde schwingen könnt, um beispielsweise ihre Schwachstellen besser zu erreichen.Auf eine Sache müsst ihr aber: Ihr könnt nicht wahllos von Ort zu Ort schnellreisen. Für die Entwickler war es wichtig, dass ihr die Welt zu Fuß oder per Reittier erkundet, weshalbnur eingeschränkt möglich sein wird.