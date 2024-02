Dragon's Dogma 2: Fans wollen Hinweise auf eine Demoversion gefunden haben

Dragon's Dogma 2: Angebliche Demo entdeckt

Capcom hält sich bedeckt

Noch einen Monat, dann lässt Capcom ein weiteres Mal einen Drachen euer Herz stehlen:steht quasi fast vor der Tür. Möglicherweise könnt ihr aber bereits früher loslegen, sofern man Fans und der Steam-Datenbank trauen mag.Erstere wollen nämlich anhand eines jüngst hinzugefügten Eintrags in Erfahrung gebracht haben, dass Capcom einezu Dragon's Dogma 2 veröffentlichen wird. Allerdings basiert das Ganze derzeit noch auf ein paar, die aber zumindest nicht allzu unrealistisch wirken.Das Gerücht stammt vom Reddit-Nutzer CannedBeanofDeath, der beim Durchforsten der SteamDB eine Auffälligkeit festgestellt hat: Aus einem bisher noch unbekannten Grund wurde der Eintrag zu Dragon's Dogma 2 um eineerweitert. An und für sich ist das erst einmal nichts allzu ungewöhnlich, allerdings bietet der neue Eintrag einen spannenden Preis.Laut der SteamDB ist das Package nämlich "free on demand", sprich. Eine Kategorie, welche oft bei Demos auf Steam genutzt wird, denn diese müssen bekanntlich manuell über die Steam-Produktseite aktiviert beziehungsweise installiert werden. Zählt man nun eins und eins zusammen, ergibt das für die Fans die Lösung: Dragon's Dogma 2 wird eine Demo erhalten.Grundsätzlich ergibt das auch durchaus Sinn. Zum einen istdafür, oft Demos zu seinen kommenden Blockbustern zu veröffentlichen. So durften beispielweise auchoderbereits vor dem Release probegespielt werden. Darüber hinaus hat auch einst das originaleeine Demo erhalten – wieso also nicht erneut diesen Weg gehen?Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht. Schließlich hat sich Capcom selbst zu diesem Gerücht bislangund auch keine Demo zu Dragon's Dogma 2 offiziell angekündigt. Sollten sich die aktuellen Spekulationen aber bewahrheiten, dann dürfte eine entsprechende Pressemitteilung oder ein Trailer nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.Immerhin wird das Action-Rollenspiel, sofern jetzt auf den allerletzten Metern nichts mehr völlig schief läuft, amerscheinen. Natürlich für den, dieund, wie in ihrnachlesen könnt. Rund einen Monat vorher eine Demo zu veröffentlichen, um noch ein paar Unentschlossene zur Vorbestellung zu bringen, würde immerhin zeitlich gut passen.