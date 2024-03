Dragon's Dogma 2: So lang ist das Rollenspiel

Wenn am 22. Märzerscheint, dann erwartet euch laut Capcom eine große offene Welt voller Geheimnisse. Die zu erkunden wird einiges anbenötigen, wie Game Director Hideaki Itsuno in einem Interview verrät.Wer will kann wohl recht problemlos einemit Dragon's Dogma 2 verbringen, allerdings ist das nicht zwingend notwendig. Stattdessen könnt ihr auch verhältnismäßig zügig die Geschichte des Fantasy-Rollenspiels erleben und euer Herz aus den Klauen eines Drachen befreien.Die englischsprachigen Kollegen von Gameinformer haben sich anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2 kurzerhand Itsuno zum Gespräch geschnappt und ihn auf das Thema Spielzeit angesprochen. Laut dem Game Director wird die Hauptstory in etwa so lang ausfallen wie beim Vorgänger. Eine genaue Zeitangabe lässt er vermissen, aber gemäß der Informationen von Howlongtobeat dürft ihr euch aufeinstellen.Natürlich ist das lediglich der Fall, wenn ihr euch auf die wichtigsten Quests konzentriert. Dragon's Dogma 2 wird jedoch noch einiges mehr bieten, wodurch sich diewird. "Für die Spieler, die alles erledigen wollen, die viele Dinge sehen wollen und sagen: 'Oh, ich will das machen, oh, das sieht interessant aus', nun, wir haben uns sehr bemüht, so viele Elemente wie möglich zu implementieren. Es gibt viele Dinge, die das Interesse der Spieler wecken können, und für diese Leute wird die Spieldauer wahrscheinlich deutlich größer ausfallen."Auch hier hilft erneut ein Blick auf Howlongtobeat, um eine ungefähre Stundenzahl zu nennen. Dort werden im Durchschnittfür einen kompletten Durchlauf des Vorgängers angegeben – viel kürzer wird Dragon's Dogma 2 vermutlich nicht sein.Wer so viele Stunden über hat, darf sich ab denauf dem, derund derin die Welt von Capcoms Rollenspiel stürzen.findet ihr in unserer großen Zusammenfassung.