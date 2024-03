Dragon's Dogma 2: Individualisierung bis in die Haarspitzen

Miterscheint in diesem Monat einer der großen Rollenspiel-Hits des Jahres. Und wer es kaum noch erwarten kann, in eine neue Fantasy-Welt einzutauchen, hat seit Freitag wenigstens schon einmal die Möglichkeit, sich im umfangreichen Charaktereditor auszutoben.Dieser ist kostenfrei auf Steam sowie im PlayStation- und Xbox-Store verfügbar und bietet euch einen Einblick, mit welchem Detailgrad in Capcoms neuem RPG ihr rechnen könnt. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt und ihr dürft die sorgfältig erstellen Charaktere natürlich auchDass Genre-Fans einen umfangreichen Charaktereditor lieben, ist spätestens seitbekannt, wo man allein schon vor dem Spiel Stunden damit verbringen konnte, seine eigene Figur nach Belieben zu kreieren. Dies ist auch in Dragon's Dogma 2 möglich und es ist eine gute Entscheidung von Capcom gewesen, diese Erstellmöglichkeit. So könnt ihr ganz in Ruhe eure Helden bis ins letzte Details perfektionieren, ohne den Druck zu spüren, gleich ins Abenteuer starten zu müssen.Bis zu zehn Speicherplätze stehen euch zur Verfügung – je, wie der Protagonist der Handlung genannt wird, sowie, einen loyalen Gefährten, der euch das Abenteuer über begleiten wird. Neben der menschlichen Rasse stehen euch auch die katzenartigen Biestren zur Verfügung. Mit Auswahl der Körpergröße, Hautfarbe, Muskelausprägung oder unterschiedlich stark definierten Gesichtspartien fängt es an und endet – wenn ihr wollt – beim Farbverlauf der Wimpern, Ellenbogenneigung beim Laufen, einzelnen fehlenden Zähnen und natürlich zahlreichen Tätowierungen, Narben oder Make-up-Varianten. Allein, dass ihr in jedem Auge einzeln bis zu vier Farben verändern könnt, ist verrückt.Über das Wochenende haben sich schon viele Fans offensichtlich sehr eingehend mit dem Editor befasst und populäre Charaktere aus anderen Medien sehr authentisch kopiert – von Daenerys Targaryen aus Game of Thrones über Paul Atreides aus Dune bis hin zu Panam Palmer aus. Die Zeit bis zum Release von Dragon's Dogma 2 kann also noch fleißig genutzt werden. Das RPG kommtraus. Warum ihr in dem Spiel