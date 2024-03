Dragon's Dogma 2: Bestrien hätte es viel früher geben können





“Dragon’s Dogma 2 introduces the new beastren race. Originally, we planned to include them in the first game, but the technology at the time made it difficult to show multiple characters with fur on screen. Now, we can finally realize our vision.”



- Hideaki Itsuno#DD2DevNotes pic.twitter.com/twbMqgGTvX



— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) March 15, 2024

In wenigen Tagen erscheint miteines der potenziellendes Jahres. Für eine bestimmte Neuerung haben die Entwickler sogar zwölf Jahre lang warten müssen, da sie vorher nicht möglich war.Genauer gesagt geht es um die, die ihr erstmals im zweiten Teil selbst spielen könnt. Im Vorgänger standen lediglich Menschen zur Auswahl, aber fortan könnt ihr auch eine der Fellnasen verköpern – dank derund, wie der Creative Director verrät.Laut Hideaki Itsuno wollte das Team bereits für das erstedie Biestren ins Spiel implementieren, musste diesen Plan aber am Ende. Schuld war die Technologie, die es seinerzeit verhinderte "mehrere Charaktere mit Fell auf dem Bildschirm zu zeigen." Mit Dragon's Dogma 2 könne man jedoch "endlichverwirklichen", heißt es von Itsuno in einem kurzen Statement.Dragon's Dogma erschien 2012, als damals noch die PlayStation 3 und Xbox 360 die aktuelle Konsolengeneration bildeten. Seitdem hat sich natürlich auf der technischen Seite einiges getan, auch wenn es seinerzeit ebenso möglich war, Charaktere mit Fell darzustellen. Da dies jedochbenötigt und das Rollenspiel ohnehin schon mit der Darstellung von stabilen 30 Bildern pro Sekunde zu kämpfen hatte, war die Entscheidung, die Biestren nicht einzubauen, eine wohl nur allzu verständliche Entscheidung.Zwölf Jahre später und mit der zusätzlichen Power der PS5 und Xbox Series X|S kommen dieder Spielwelt von Dragon's Dogma 2 nun auf ihre Kosten. Als Spieler könnt ihr euch imdafür entscheiden, einen Biestren oder einen Menschen zu verköpern. Eine dritte Rasse steht, zumindest zum Release, nicht zur Auswahl.Apropos Veröffentlichung: Erscheinen wird Dragon's Dogma 2 amund dann nicht für die beiden genannten Konsolen, sondern auch für den PC.findet ihr in unserer Zusammenfassung.