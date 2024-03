Die vier Basis-Klassen von Dragon's Dogma 2

Daher sei zum Schluss diese Frage gestellt: Welche Klasse werdet ihr in Dragon's Dogma 2 spielen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Noch mehr Infos zu Capcoms Rollenspiel findet ihr übrigens in unserer großen Zusammenfassung.

Neben dem Aussehen eures Charakters gibt es in Dragon's Dogma 2 noch früh eine weitere wichtige Entscheidung: Welche Klasse soll mein Weg sein? In Capcoms Rollenspiel heißen sie Berufungen, im englischen Vacations, und bieten jeweils eigene Spielstile. Insgesamt erwarten euch in Dragon's Dogma 2 insgesamt zehn Klassen, die ihr im Laufe des Spiels erlernen könnt. Hier greift bereits die erste Besonderheit, denn ihr müsst euch nicht permanent auf eine Klasse festlegen, sondern könnt diese bei bestimmen NPCs wechseln. Welche Laufbahnen es überhaupt gibt, stellen wir euch kurz und knapp vor. Wenn ihr das erste Mal Dragon's Dogma 2 startet und euren Charakter erstellt, habt ihr lediglich die Auswahl über vier Berufungen. Diese stellen im Grunde die Basisklassen des Rollenspiels dar, während die späteren komplexen Berufungen erst freigeschaltet werden müssen. Zu Beginn geht es aber erst einmal darum, ob ihr lieber stecht, schießt oder zaubert. Der Kämpfer bietet die wohl klassischste Art in den Kampf zu ziehen: Mit Schwert und Schild. Er steht also an vorderster Front, versucht die Gegner auf sich zu ziehen und schlägt hin und wieder selbst zu. Insbesondere der Wechsel zwischen offensiven Schwertkombinationen und dem Abwehren von feindlichen Angriffen mit seinem Schild macht den Kämpfer vielseitig, auch wenn er es zu Beginn gegen fliegende Feinde etwas schwer haben könnte.Ebenfalls klassisch, aber auf den ersten Blick ohne große Defensive fällt deraus, der sich ganz dem Fernkampf verschreibt. Mit verschiedenen Pfeilen, von normalen bis hin zu Explosivspitzen, sorgt der Legolas-Verschnitt dafür, dass Feinde ordentlich Lebensenergie verlieren und vor allem Feinde in der Luft schnell den Weg nach unten finden. Sollte ihm doch mal jemand zu nahekommen, gibt es aber Möglichkeiten, diesem zumindest temporär zu entfliehen.Der dritte Klassiker im Bunde ist der, der, wie sollte es bei dem Namen auch anders sein, mit Zaubersprüchen sein Gold verdient. Entweder für die Offensive, wie zum Beispiel durch Feuerbälle oder Eiszapfen, oder mithilfe von Heilfähigkeiten, damit man selbst oder die Vasallen nicht allzu schnell aus den Latschen kippen. Besonders praktisch: Magier können auch die Waffen anderer Klassen kurzfristig verzaubern, damit diese beispielsweise Elementarschaden verursachen.Zu guter Letzt gibt es den, welcher sich gerne in die Schatten hüllt und Feinden in den Rücken fällt. Mit zwei Dolchen werden schnelle Hiebe ausgeteilt, Schwachpunke anvisiert und ruckzuck zurückgesprungen, um sich auf den nächsten verheerenden Angriff vorzubereiten. Außerdem können Diebe bestimmte Gadgets nutzen, darunter Sprengstoffe, und Feinden im Kampf den einen oder anderen Gegenstand aus dem Inventar mopsen.Nachdem ihr euch in den ersten Stunden mit einer der Basisklassen die Zeit vertreibt, könnt ihr euch dann in Dragon's Dogma 2 noch den weiteren Berufungen widmen. Sie werden über einenfreigeschaltet und bieten etliche neue Talente und Spezialisierungen.Derunterscheidet sich vom Kämpfer vor allem in einer Sache: Er ist viel brachialer und setzt auf eine übermächtige Zweihandwaffe, mit denen er sich den Feinden wortwörtlich entgegenwirft. Zudem kann er Angriffe aufladen, um besonders großen Schaden auszuteilen. Im Gegenzug leiden aber seine defensiven Fähigkeiten, da er über kein Schild verfügt.Beimwerden die Unterstützungszauber über Bord geworfen, stattdessen dreht sich alles um Schaden, Schaden und Schaden. Vor allem Flächenangriffe spielen eine wichtige Rolle, um gleich eine ganze Horde von Feinden in die Knie zu zwingen. Der Nachteil: Erzmagier müssen für viele ihrer Fähigkeiten etwas mehr Zeit einplanen und sollten jede direkte Konfrontation meiden. Ein Treffer bedeutet eine Unterbrechung des Zaubers, wodurch sich gleichzeitig das Schadenspotenzial verringert.Wer gerne zaubert und im Nahkampf angreift, der findet in derseine Berufung. Mit dem besonderen Waffentyp Duospeer schneidet ihr euch nur so durch die Gegner und könnt auch gleich mehrere Feinde ins Visier nehmen. Mithilfe der magischen Fähigkeiten könnt ihr außerdem Feinde verlangsamen oder sie sogar temporär betäuben. Zu guter Letzt könnt ihr mithilfe der Telekinese verschiedene kleinere Objekte auf eure Kontrahenten schleudern – eine kleine Prise Star Wars darf nie fehlen.Das Gegenstück zur Mystischen Klinge ist der, welcher magisch verzauberte Pfeile einsetzt. Diese verursachen Elementarschaden und sollten den jeweiligen Feinden auch immer angepasst werden. Darüberhinaus spezialisiert sich der zauberhafte Robin Hood auf Flächenschaden, der mitunter aber auf Kosten der eigenen Lebenskraft geht. Zum Glück er außerdem heilen und gefallene Mitglieder schnell wiederbeleben – Vielseitigkeit wird groß geschrieben.Mit demwerdet ihr zu einer Art Balthasar, denn ihr erhaltet als exklusive Waffe ein Weihrauchfass, mit dem ihr dem Namen gerecht Illusionen erschafft. Diese können dafür sorgen, dass Feinde sich gegenseitig angreifen oder gänzlich verwirrt sind. Der Illusionist ist also eher eine Art Unterstützungsklasse, die auch die eigenen Vasallen verstärkt, damit diese kräftiger sind. Als reine offensive Power solltet ihr sie aber nicht betrachten.Last, but not least in der Reihe der Klassen von Dragon's Dogma 2 ist der. Seine Möglichkeit, sämtliche Waffenarten im Spiel zu nutzen, macht ihn zur wohl komplexesten aber gleichzeitig auch flexibelsten Berufung, die sich ebenso die Fähigkeiten der anderen Laufbahnen zu eigen macht. Das Problem des Kriegsmeister sind seine eher niedrigen Werte, weshalb er besonders flink auf den Füßen sein und sich stets richtig positionieren sollte. Wer dies verinnerlicht, darf sich aber auf jede Menge Kombinationsmöglichkeiten freuen.