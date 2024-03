Dragon's Dogma 2: Start-, aber kaum spielbar auf dem Steam Deck

Am 22. März erscheintfür den, dieund– und auch für das. Wer sich nun fragt, ob er auch unterwegs auf Valves Handheld-PC die eine oder andere Quest erledigen kann, wird mit unserer Antwort nicht zufrieden sein.Vor dem Release gibt es, wie bei vielen anderen Spielen, auf der Steam-Produktseite, ob Dragon's Dogma 2 überhaupt auf dem Steam Deck spielbar ist und wie gut. Die Anzeige diesbezüglich wird meist erst wenige Tage nach der Veröffentlichung ergänzt, sobald genügend Meldungen bei Valve eingehen. Wir konnten jedoch mit dem Testmuster bereits erste Schritte wagen und halten fest: Dieist ein riesiger Knackpunkt.Grundsätzlich können wir festhalten, dass sich Dragon's Dogma 2 ganz ohne weitere Probleme auf dem Steam Deck starten lässt. Die Steuerung istund die Schrift trotz des kleinen Displays noch gut lesbar. Bis hierhin gibt es also keine Probleme, aber noch haben wir ja auch kein neues Spiel begonnen oder einen bestehenden Speicherstand ausgewählt.Nach einer verhältnismäßig langen Ladezeit bricht Dragon's Dogma 2 trotz, reduzierter Auflösung, einer nicht mehr ganz so ansehnlichen Optik und aktiviertem FSR 3 komplett ein. Mitist das Rollenspiel im Grunde unspielbar auf dem Steam Deck. Die Performance reicht schlicht nicht aus, um die teils chaotischen Kämpfe zu führen oder präzise dem einen oder anderen Angriff auszuweichen.Auch ein Erhöhen der GPU-Taktfrequenz und ein Wechseln auf den experimentellen Proton-Testbuild brachte kaum Verbesserung: Zwar konnten wir dann auch mal die die Marke von 18 Bildern pro Sekunde erreichen, aber wirklich angenehm spielte sich Dragon's Dogma 2 dadurch weiterhin nicht. Einverrät uns, dass sowohl die CPU als auch die GPU und der Arbeitsspeicher schlicht am Limit arbeiten – viel Luft nach oben ist in der aktuellen Fassung für Dragon's Dogma 2 nicht vorhanden.Überhaupt ist dasein schwieriges: Auf der PlayStation 5 fällt Capcoms Rollenspiel hin und wieder unter 30 FPS, am PC benötigt ihr hingegen gute Hardware und seid selbst dann nicht geschützt davor, dass die Frametimes an einigen Stellen in ganz niedrige Regionen rutschen. Anders ausgedrückt: Die Entwickler müssen auf jeden Fall mit zukünftigen Patches noch einige Verbesserungen liefern.Unsere spielerischen. Einewerden wir jedoch erst vergeben, sobald wir noch mehr von der Spielwelt erlebt haben.