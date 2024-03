Dragon's Dogma 2: Wenn es ums Reisen und Kämpfen geht

Distanz zwischen Orten geringer halten (The Witcher 3: Wild Hunt)

Auch Geralt von Riva hat es in einigen Gefechten mit übergroßen Widersachern nicht leicht.

Den Gegnern mit Taktiken zuvorkommen (Horizon: Zero Dawn / Forbidden West)

Aloy hat viele Möglichkeiten, aus der Deckung heraus mit Pfeilen oder Granaten anzugreifen.

Öfter ausweichen können (Final Fantasy 7 Rebirth)

Cloud kann die weitestegehend offenen Regionen nutzen, um Gegnern in den meisten Fällen auszuweichen.

ist ein derzeit viel diskutierter Titel. In den Kritiken generell mit guten bis sehr guten Noten ausgestattet, lesen sich die Bewertungen auf Steam eher gemischt, was vor allem mit Mikrotransaktionen und einer auf dem PC schwachen Performance zusammenhängt.Fakt ist, dass das Spiel besonders ist und einiges anders macht als andere RPGs. Ihr könnt nicht munter umherschnellreisen, wie es euch gefällt, müsst euchund seid in Auseinandersetzungen mit euren Gegnern auf die Hilfe eurer Vasallen angewiesen. Mit den Kämpfen habe ich allerdings so meine Probleme.Ihr seid in der Welt von Dragon's Dogma 2, die aus den Reichen Vermund und Battahl besteht, viel zu Fuß unterwegs. Die Distanz zwischen zwei Orten – beispielsweise zwischen dem Dorf Merve, das ihr anfangs aufsucht, und der Hauptstadt Vermunds, Vernworth – ist oft gewaltig. Reist ihr später erstmals nach Bakbattahl, wird das sogar. Für eine Schnellreise müsst ihr einen Reisestein verbrauchen, der ein teures Gut ist, zudem muss am Zielort ein entsprechender Kristall aktiviert sein. Einfacher ist da eine Fahrt mit einem der Ochsenkarren, die zwischen den Städten verkehren. Hier seid ihr aber nicht vor Überfällen durch Goblin-Banden oder Wegelagerern gefeit.Harpyien, Echsenmenschen, Wölfe, sogar riesige Oger und Zyklopen: Die Reise durch die Lande ist nicht ungefährlich. Natürlich seid ihr der Erweckte und habt starke Vasallen an eurer Seite. Aber. Anders als meine Motivation: Ich will doch nur endlich in die Stadt zu meinem Questziel und nicht zum zehnten Mal eine Gruppe Goblins verprügeln. An Beispielen von einigen anderen Spielen möchte ich aufzeigen, wie die Random-Encounter von Gegnern in einer Open World interessanter gestaltet werden könnten.Die Spielwelt aus dem dritten-Teil ist verdammt groß und vollgestopft mit Geheimnissen, sodass es bei seinem Release im Jahre 2015 seinesgleichen suchte. Besonders, wer sich abseits der Wege bewegt hat, konnte in Wäldern von einem Rudel Wölfe oder am Flussufer von den Ertrunkenen angegriffen werden. Neben den großen Städten Novigrad und Oxenfurt gab es aber zahlreiche kleine Dörfer und Siedlungen mit Kneipen, Schmieden und Händlern. Sie waren zumeist eineIn Dragon's Dogma 2 sind die Siedlungen von Menschen und Biestren deutlich spärlicher gesät. Neben den beiden Hauptstädten gibt esund Stützpunkte. Und selbst die sind nicht sicher von Attacken eines Ogers oder eine Horde Echsenmenschen. Aber hier stehen wenigstens Soldaten und Wachleute zur Verteidigung parat. Auf offener Flur seid ihr schutzlos den Monstern ausgeliefert. Zwar könnt ihr ein Lager an den Feuerstellen aufschlagen, aber auch nur, wenn keine Monster in der Nähe sind.Natürlich wäre es eine Reduzierung des Schwierigkeitsgrads, wenn Reiseetappen kürzer und die damit einhergehenden Konfrontationen mit Monstern geringer werden. Die Welt würde aber auchwerden. So gibt es nur sehr viele steinige Pfade, Waldstücke und Berge. Und auch die Kämpfe wären potenziell spannender, wenn sie in einer geringeren Frequenz platziert werden würden.und sein Nachfolgerkonfrontierten euch schon früh mit starken Gegnern, gegen die eineauch mal schnell in einem aussichtslosen, zumindest aber aufreibendem Konflikt enden konnte. Es empfahl sich dort, großen Gegnern oder Gruppen von Feinden mit einer gewissen Taktik zu begegnen.So konntet ihr deren Patrouillenwege scannen und Minen oder Sprengfallen legen.ließen sich im Vorfeld schon mal ein, zwei Gegner ausschalten. Und mit Überraschungsattacken aus dem sichtgeschützten Dickicht konntet ihr besonders viel Schaden austeilen. Ein ähnliches System oder zumindest die Option in manchen Situationen hätte auch Dragon's Dogma 2 gut getan.Zwar haben die großen Gegner wie die, bei den kleineren Monstern bleibt aber, allein schon aufgrund eurer Unterzahlsituation, nicht viel Zeit zum Taktieren übrig. Bogenschützen oder Magier können aus der Entfernung für Unruhe stiften und man kann nicht bestreiten, dass die Kämpfe mitunter einen unterhaltsamen Verlauf haben. Es wäre aber deutlich abwechslungsreicher, wenn einem häufiger die Option zum Erstschlag gegeben wäre.Zugegeben – die Feigling-Taktik. Und auch die ist gewiss nicht in der Prämisse von Dragon's Dogma 2 vorgesehen. Wenn die Gegner zu stark sind, könnt ihr immer noch die Beine in die Hand nehmen und. Aber das heißt nicht, dass euch die Monster nicht folgen werden. Dabei hättet ihr vielleicht gerne schon im Vorfeld eine Konfrontation vermieden?Ingestalten sich die Regionen – wenn auch die Spielwelt nicht als wirkliche Open World bezeichnet werden kann – offen und nicht auf die vorgegebenen Wege fixiert. Die Gegner in diesem Spiel sind vielfältig und optisch teilweise echt ansehnlich; dennoch kann auch hieraufkommen. In dem Epos von Square Enix sind andere Spielelemente die Stärken.Allerdings ist es deutlich einfacher, Kämpfen aus dem Weg zu gehen, was einem besonders bei der Verfolgung von Nebenquests zu pass kommen sollte. In Dragon's Dogma 2 ist euer Pfad häufig flankiert von einer Felswand auf der einen und einer steilen Klippe auf den anderen Seite; oder aber die– ein Kampf wird unvermeidbar.Das Ganze geht vielleicht nicht konform mit der Idee der Spieleentwickler und vielleicht ist Dragon’s Dogma 2 einfach ein Spiel für(ich möchte nicht Grinden sagen). Ich glaube einfach, dass Dragon’s Dogma 2 ein besseres Spiel hätte werden können, wenn man nicht versucht hätte, eine „interessante“ Spielwelt zu erschaffen, in der hinter jeder Ecke eine Gefahr lauert. Wenn das auf Kosten der Spielzeit gegangen wäre, wäre das doch auch in Ordnung gewesen. Wenn ihr wissen wollt, wie