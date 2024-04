Dragon's Dogma 2: Hauptvasallen erröten – Steckt da mehr dahinter?

Einer der interessantesten Aspekte anist das Vasallensystem. Neben eurem ständigen Begleiter, den ihr zu Beginn der Story erstellt und der euch mit seinen Fähigkeiten über die gesamte Dauer des Spiels hinweg unterstützt, könnt ihr über die Riftsteine auch temporäre Mitstreiter rekrutieren.Ob vorübergehend oder permanent – die Vasallen sind dem Erweckten (also euch) treu ergeben und kämpfen tapfer an eurer Seite. Da die Leiharbeiter aber nicht mit leveln, müsst ihr sie früher oder später entlassen und euch neue Hilfskräfte suchen. Nur euer… geht da nicht eventuell noch mehr?Es gibt in Dragon’s Dogma 2 die Möglichkeit, alle möglichen NPCs mit Geschenken zu überraschen, ja geradezu zu überhäufen. Das stärkt die Verbundenheit und führt nach einer Weile dazu, dass sie geliebte Menschen werden. Auch der Abschluss (oder das Versagen) bei bestimmten Quests, die mit diesen Menschen verbunden sind, führen zu einer. Vasallen sind von weltlichen Dingen wie starken Gefühlen aber scheinbar ausgenommen.Denn auch wenn sie euch Tag und Nacht auf gefährlichen Reisen begleiten; auch wenn sie euch schon morgens nach dem Aufstehen begrüßen; auch wenn sie euch versichern, euch vermisst zu haben, wenn ihr einmal ohne sie in einem Palast unterwegs wart – ihr könnt. Zwar sind auch Geschenke an den Hauptvasallen möglich und auch Aktionen wie regelmäßige Gespräche oder ein High Five nach einem siegreichen Kämpf führen zu einer höheren Affinität , allerdings nicht zu einer Liebesbeziehung.Dass dies aber zumindest angedeutet wird oder vielleicht sogar schon ein Hinweis auf künftige Planungen der RPG-Entwickler sein könnte, mutmaßen einige User auf Reddit. Diese haben entdeckt, dass ihre Vasallen. „Ich habe 50.000 für eine neue Frisur und Haarfarbe ausgegeben und meine Hauptvasallin errötet jetzt, wenn wir reden“, schreibt Infamous_Touch2339 . „Gibt es versteckte Romanzen mit Vasallen?“ Die Fakten, dass nur der Hauptvasall mit in euer Haus gehen kann und manchmal sogar errötet, wenn ihr zusammen im selben Raum (oder Bett?) geschlafen habt, sind für User TianAnMen_8964 eindeutige Hinweise.„Es könnte Vorteile im Kampf geben, wenn wir mit unserem Vasallen eine Romanze haben“, schlägt floopydoop90 vor. „Bessere Heilung, stärkere Attacken. Ich denke, so etwas könnte als DLC hinzugefügt werden. Ich.“ Da hat Capcom ja schon die Antwort: Anstatt zu fragen, was Spieler für einen DLC für Dragon‘s Dogma 2 ausgeben würden , sollte sich das Entwicklerstudio vielleicht eher nach den gewünschten Inhalten erkundigen.