Dragon's Dogma 2: "Schaut, Erweckter! Eine Schatzkiste!" - Damit ist jetzt Schluss

Die Vasallen sind eine der interessantesten Spielmechaniken im RPG. Neben einem Hauptbegleiter, den ihr zu Anfang des Spiels erstellt und der euch über die gesamte Story hinweg treu zur Seite steht, dürft ihr im sogenannten Rift bis zu zwei weitere Vasallen von anderen Spielern rekrutieren.Durch verschiedene Klassentypen und Wesensarten könnt ihr dabei eine abwechslungsreiche und schlagfertige kleine Truppe auf die Beine stellen. Und auch wenn eurer „Leiharbeiter“ streng genommen anderen Herren unterstehen, gehorchen sie euren Anweisungen aufs Wort.: Sie neigen dazu, jede Spielsituation zu kommentieren und sich dabei relativ schnell zu wiederholen. Ein Umstand, dem ihr dank einer Mod jetzt Abhilfe schaffen könnt.Vasallen unterhalten sich während der Reise untereinander über verschiedenste Dinge: dass sie, die Vasallen ungehorsam und wahnsinnig werden lässt; dass sie mal einem Erweckten dienten, der nur Vasallen eines bestimmten Geschlechts rekrutiert hat; oder wie vorteilhaft es sein könnte, einen Dieb oder Magier mit in die Gruppe aufzunehmen. Diesezwischen den nervenaufreibenden Kämpfen in Dragon’s Dogma 2 ein wenig auf; nach einigen Spielstunden werdet ihr jedoch merken, dass sich die Begleiter schnell wiederholen.Besonders deutlich wird es in Städten. Sie machen euch auf jede Leiter aufmerksam – auch die, die ihr schon erklommen habt – und fragen sich, obkönnten. Jedes Mal, wenn ich bei einem Händler nichts gekauft habe, bekomme ich einen klugen Spruch wie „Besser sparsam als verschwenderisch“ zu hören. Und wenn meine Hauptvasallin mal zehn Minuten vor den Toren des Schlosses warten musste wie ein Hund vorm Supermarkt, empfängt sie mich danach mit erleichterten Worten, laut denen sie befürchtet habe, mich nie wiederzusehen.Wenn euch irgendetwas davon genauso stört, könnt ihr endlich die Mod „ ShutUpPawns “ von emoose installieren. Damit schweigen die Vasallen jedoch nicht beständig, vielmehr habt ihr die Auswahl,. So lassen sich von vornherein alle Kommentare, die herumstehende Leitern oder in der Welt verteilte Schatzkisten betreffen, ausblenden. Auch könnt ihr euch die letzten zehn Aussagen eurer Vasallen anzeigen lassen und einzelne davon für die Zukunft blocken. Ihr habt sogar die Möglichkeit, High-Fives nach gewonnenen Kämpfen abzustellen.Dank dieses Eingriffs in den Sprachschatz der Vasallen wird es für den einen oder anderen sicher ein weniger lästiges Unterfangen, die Welt von Dragon’s Dogma 2 zu bereisen. Wenn ihr jetzt auch noch diewollt,