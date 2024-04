Dragon's Dogma 2: „Wenn ihr einem brandneuen Spieler nur einen Tipp geben könnten, welcher wäre das?“

Mithat Capcom ein riesiges Rollenspiel geschaffen, das seit Wochen über die Bildschirme langjähriger Fans der Reihe ebenso wie denen kompletter Neueinsteiger flimmert. Doch egal, zu welchem Teil ihr euch zählt – dank der großenbekommt ihr jetzt besondersan die Hand.Diese fallen teilweise in die Kategorie, aber auch nach etlichen Spielstunden gibt es ganz sicher noch den einen oder anderen Hinweis auf etwas, was euch bislang womöglich völlig verborgen blieb.Unter einem Post immit dem fragestellenden Titel „Wenn ihr einem brandneuen Spieler nur einen Tipp geben könnten, welcher wäre das?“, versammeln sich seit dem Wochenende zahllose Spieler, um ihre wertvollsten Tipps rund um den Rollenspiel-Riesen zu teilen. Schon innerhalb der erstenhagelte es nur so vor Kommentaren, in denen sich die Community über ihre hilfreichsten Ratschläge (und, die euch eine Lehre sein dürften), austauscht.Während der Fragesteller selbst offenbart, dass er sich lieber von vornherein gemerkt hätte, wo er denn seingefunden hätte, gilt der größten Aufmerksamkeit derweil ein anderer heißer Hinweis: Reddit-Nutzer Antivee rät, dass er alle gefundenen, die ihr Dragon's Dogma 2 so findet, lieber direkt verwenden solltet, anstatt sie zu verkaufen – völlig gleich, was diese nach Ansicht eures Vasallen wert sind. Der Kommentar wurde bereits jetzt über 300 mal mit einem Upvote versehen und hat noch einmal gute 100 eigene Kommentare als Reaktionen hervorgerufen. Ein weiterer Nutzer weist darüber hinaus darauf hin, dass ihr die Goldkäfer auch wirklich einsetzen müsst – und sie nicht wie er selbst in eurer Tasche vergammeln lasst, wo sie euch nichts nutzen.Weitere starke Ratschläge findet man natürlich ebenfalls: Eurelassen sich wiederverwenden, solange ihr das Areal, in dem ihr euch befindet, zuvor von Monstern befreit; ihr solltet regelmäßig dieauf nützliche Beute überprüfen oder aber, euch dem Spiel doch einfach malhingeben und nicht darauf hören, was euch andere Spieler bei Reddit und in den sozialen Netzwerken raten.Dem können wir uns natürlich nur anschließen, dennoch haben auch wir ein paarzusammengetragen und ausführlich erklärt: Beispielsweise, aber auch,solltet oder, verraten wir euch.