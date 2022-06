Atari Mania: Microgames-Collection für PC, Switch & VCS angekündigt

Atari Mania: 150 Microgames der 70er und 80er noch diesen Sommer

Retro-Rätsel, Easter Eggs und Bosskämpfe

Publisher Atari und Entwickler iLLOGIKA haben mit Atari Mania eine 150 Titel-starke Microgames-Sammlung angekündigt. Darin enthalten sind Atari-Klassiker aus den 1970er- und 80er-Jahren.Im Zuge der Feierlichkeiten des 50. Geburtstages von Atari sollen Fans mit Atari Mania eine Möglichkeit geboten, ihre liebsten Spiele und Charaktere der Kultmarke neu zu erleben. Gleichzeitig will man einer jungen Generation an Gamern Spiele vorstellen, die die Branche vor langer Zeit geprägt haben.Wade Rosen, CEO von Atari, führt in einer Pressemitteilung aus: "Atari Mania nimmt die Elemente eines Atari-Klassikers – unglaublichen Spaß, schnelles Gameplay – und mischt sie mit dem selbstreferenziellen Humor und der überdrehten Freude eines Unternehmens, das fünf Jahrzehnte erstaunlicher Erfahrungen feiert".In Atari Mania schlüpfen wir in die Rolle des sogenannten Wächters des Atari-Tresors, der ein Lagerhaus prall gefüllt mit Retro-Titeln des Publishers bewacht. Eines Nachts taucht ein toter Pixel auf, der schon bald dafür sorgt, dass der Wahnsinn seinen Lauf nimmt. Auf unserer Reise durch das Gewölbe stellen wir fest, dass unsere geliebten Videospiele plötzlich anfangen zu mutieren und zu einer Reihe aus immer wilder werdenden Herausforderungen verschmelzen.Über 150 blitzschnelle Microgames warten auf uns: In diesen stoßen wir auf Killer-Kombinationen aus Spielelementen bekannter Atari-Titel: Rätsel lösen, Challenges absolvieren und dabei stets die Uhr im Auge behalten. Gespickt sind die Games mit Easter Eggs, die wir auf unserem Weg durch das Spiel entdecken dürfen. Die Minispiele werden immer schwieriger und erwarten uns in zufällig generierter Reihenfolge, bevor wir uns in epischen Bosskämpfen am Ende eines Levels beweisen müssen.Noch in diesem Sommer soll es laut Ankündigungs-Trailer soweit sein, denn dann kommt Atari Mania mit seinem großen Aufgebot aus Microspielen auf uns zu. Veröffentlicht wird die Sammlung für Switch, den PC (via Steam) und Ataris hauseigene VCS-Konsole