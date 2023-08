The Last Faith: Die pixelige Bloodborne-Alternative in der gamescom-Vorschau

The Last Faith: Blasphemous lässt grüßen

Eine Story gibt es in The Last Faith auch, die spielte in meiner kurzen Session aber klar die zweite Geige. Die Porträts der Charaktere können sich allerdings sehen lassen.

Ein unerwartet entspannter Start

Während From Softwares Meisterwerkweiterhin auf der PlayStation 4 versauert, anstatt den von vielen Fans gewünschten Sprung auf den PC zu unternehmen, will das bald erscheinendeeine düstere Alternative darstellen.Die pixeligevom bislang unbekannten Indie-Studio Kumi Souls Games setzt aufgrund seiner 2D-Grafik neben einem fordernden Kampfsystem auch auf die ein oder andere Plattform-Passage, während ihr euch über verlassene Friedhöfe und durch schaurige Kathedralen schnetzelt. Auf derkonnte ich nun erstmals selbst das digitale Hackebeil schwingen und teile in dermeine blutigen Erfahrungen mit euch.Auch wenn der Bloodborne-Vergleich angesichts der Optik und der Soulslike-Elemente naheliegt, würde ich The Last Faith nach meiner Anspiel-Session auf der gamescom vor allem zwischenund dem zu Unrecht unter dem Radar segelndenverorten. Die Metroidvania-mäßigen Abkürzungen finden sich natürlich auch in From Softwares Gothic-Horror, die 2D-Perspektive, die verschachtelte Karte und dieerinnern aber zusätzlich an die erwähnten Indie-Vertreter.Ja, ich weiß: Viele Spieler haben sich vermutlich an pompösen Pixeln sattgesehen. Doch The Last Faith gelingt es mit seinem Look schon nach kurzer Zeit genau dieaufzubauen, die man sich von einem von Bloodborne inspirierten Titel erhofft. Verdorrte Bäume, verfallene Grabsteine, verwinkelte Bibliotheken: Die Gothic-Assoziationen sind tief in der Optik des Spiels verankert und haben mich direkt neugierig auf den Rest gemacht.Spielerisch schlägt The Last Faith derweil in die erwähnte Kerbe von Blasphemous, fühlt sich aber weniger schwerfällig an: Bewaffnet mit einem Schwert und einer Pistole, die, wie sollte es anders sein, mit Silberkugeln nachgeladen wird, färbe ich dendes 2D-Soulslikes in ein pixeliges Rot. Auch der erste Boss, ein mannshohes und auf dem Boden laufendes Vampirmonster mit breiten Schwingen und spitzen Zähnen, war unerwartet einfach und machte mir mit nur zwei verschiedenen Angriffen das Leben schwer.Für den weiteren Spielverlauf darf man also gerne noch eine Schippe drauflegen, um dergerecht zu werden – sonst ergibt der Umstand, dass die Erfahrungspunkte beim Tod Genre-typisch flöten gehen und nur einmalig wieder eingesammelt werden können, auch nur wenig Sinn. Angesichts bisheriger Trailer bin ich aber zuversichtlich: Viele der späteren Bosse scheinen mit deutlich komplexeren Angriffsmustern aufzuwarten.Ebenfalls gespannt bin ich auf die, die neben der Standardauswahl in der verfügbaren Demo noch ausgegraut waren und für spielerische Unterschiede sorgen dürften – mit Blick auf die Inspirationen ein ungewöhnliches, aber nicht unwillkommenes Feature. Falls ihr nach meiner ersten Einschätzung neugierig geworden seid und selbst Hand anlegen wollt: Bei Steam könnt ihr ab sofort dievon The Last Faith anspielen, bevor das Spiel dann imauf demerscheint.