The Last Faith: Bloodborne-like bekommt endlich konkreten Release-Termin

The Last Faith: Soulslike erscheint bereits Mitte November

Zu spät für Halloween, aber genau richtig für das vermutlich kalte, verregnete und ungemütliche Herbstende: Nachdemlange nur irgendwann im November erscheinen sollte, hat man sich nun auf eingeeinigt.Das verraten die Entwickler vom Studio Kumi Souls Games in einem neuen Trailer zum pixeligen Soulslike, das mit seiner düsteren Atmosphäre, den zahlreichen Friedhöfen und der gotischen Architektur stark anerinnert. Spielerisch erwartet euch allerdings ein, bei dem ihr euch auf vermutlich knackige Bosskämpfe und zahlreiche Abkürzungen freuen könnt.Wie das gut anderthalbminütige Werbevideo enthüllt, soll The Last Faith demnach schonveröffentlicht werden und landet dann auf dem, der, dersowie derund. Im Trailer wird dann auch noch einmal deutlich, das für das Soulslike neben Bloodborne wohlam prominentesten Pate stand.Der in einen Ledermantel gehüllte Protagonist Eric geht mit den Kreaturen der Hölle, die sich ihm in The Last Faith entgegenstellen, nämlich alles andere als zimperlich um und bespritzt den Bildschirm auch gerne mal mit. Zumindest, wenn es ihn nicht selbst erwischt, schließlich schmeißt euch das Spiel als Soulslike jede Mengeentgegen, die im Rahmen der frischen Ankündigung ihre Flügel spreizen und Muskeln spielen lassen.Als 2D-Metroidvania kämpft ihr euch aber nicht nur durch die düstere Spielwelt, sondern hüpft, rollt und hangelt euch auch von Wandsprung zu Wandsprung. Wer die Wartezeit bis zum 15. November bestmöglich überbrücken möchte, kann dieherunterladen oder schaut noch einmal beivorbei.