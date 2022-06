Treasure: Studio teasert zum 30. Geburtstag ein neues Spiel an

Die japanische Kultfirma Treasure knnte nach langer Durststrecke ein Comeback feiern – zum 30. Geburtstag des Studios gibt es ein Lebenszeichen und auch eine Ankndigung der Macher von u.a. Ikaruga Was ist euer Lieblingsspiel der Actionhelden von Treasure? Captain Obvious, also der Mega-Drive-Klassiker Gunstar Heroes?Vielleicht aber auch die unbekannteren Dynamite Headdy oder Alien Soldier? Silhouette Mirage fr Saturn oder Bangai-O frs N64? Meines ist Bangai-O HD: Missile Fury – das hat mich auf der Xbox 360 komplett geflasht. Ich knnte aber auch Sin and Punishment (egal ob Teil 1 oder 2 ), das groartige Radiant Silvergun , Treasures PS2-Meisterwerk Gradius 5 oder das niemals alternde Ikaruga als Antwort akzeptieren. Oder outet ihr euch als Handheld-Hero und whlt das GBA-Feuerwerk Astro Boy: Omega Factor bzw. als GameCube-Fan und kommt mit Wario World um die Ecke?Ganz egal, wie ihr euch entscheidet – es ist eine gute Wahl. Denn die Liste der starken bis exzellenten Spiele von Treasure ist ellenlang. Leider war seit den Gaist-Crusher-Titeln fr 3DS Schicht im Schacht bei der Traditionsfirma, die sich im Jahr 1992 von Konami quasi abgespalten hatte. Bis jetzt. Denn zum 30. Firmengeburtstag gab es gestern einen Jubilums-Tweet aus dem Studio, in Verbindung mit einer Ankndigung: Treasure arbeitet laut eigener Aussage hart an einem neuen Titel und freut sich schon darauf, dieses von vielen erwartete Spiel zu enthllen.