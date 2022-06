Bitmap Books: The King of Fighters: The Ultimate History: Das edle Buch zur Kultserie im 4P-Check

Screenshot - Bitmap Books (Spielkultur) Screenshot - Bitmap Books (Spielkultur) Screenshot - Bitmap Books (Spielkultur) Screenshot - Bitmap Books (Spielkultur)

Die Prügelspiel-Reihe The King of Fighters ist das Aushängeschild von SNK. Jetzt gibt es vom Verlag Bitmap Books einen dicken Schmöker, der dem großen Namen gerecht wird.Der englische Buchverlag Bitmap Books hat in den letzten Jahren eine ganz Reihe hochwertiger Druckerzeugnisse veröffentlicht: Die gebundenen Wälzer behandeln Konsolen wie Super Nintendo, Neo-Geo oder Atari 2600, widmen sich mal einer Spielereihe (Metal Slug), porträtieren ein Software-Haus wie Gremlin oder konzentrieren sich auf die Cover klassischer Videospiele. Ihr merkt schon: Bei Bitmap Books dreht sich alles ums Thema "Retro". Einen Haken hat die Sache allerdings: Es gibt die Bücher stets nur in englischer Sprache. Unseren Erfahrungen mit mehreren Bitmap-Books-Werken nach fällt diese aber meist gut lesbar aus, so dass anständige Englisch-Kenntnis ausreichen, um Spaß an den Büchern zu haben.In diesem Artikel soll es aber vorranging um das neue Werk gehen, um "The King of Fighters: The Ultimate History" – einen gewichtigen Wälzer mit 544 Seiten und Abmessungen von 210mm × 297mm. Natürlich lag uns zu Rezensionszwecken ein Exemplar vor. Das Buch unterteilt sich in Sektionen wie Geschichte der Serie, Spiele-Artworks, Character-Artworks und Interviews – und hinterlässt vom Start weg einen hervorragenden Eindruck. Ohne Übertreibung: Wer etwas für die Klopp-Könige von SNK übrig hat und sich nicht an englischer Sprache stört, der kommt um dieses Buch nicht herum!Die Autoren Robert Jones und Christopher Rasa führen euch mit viel Fach- und Hintergrundwissen an die Serie heran, hier erfahrt ihr wirklich (und ausführlich), warum SNK nach Erfolgen mit u.a. Fatal Fury und The Art of Fighting auf die Idee kam, einen Allstar-Prügler in den Ring zu schicken. Auf über 200 Seiten werden alle Serienteile der Reihe nach abgehandelt – von KoF '94 bis Teil 15 – und mit perfekt pixeligen Screenshots, großen Charakter-Porträts und Animations-Folgen illustriert – auf diese Weise wird einem die grafische Entwicklung der Serie wunderbar vor Augen geführt. Nur ein paar mehr Breitbild-Screenshots der Stage-Hintergründe hätte ich mich mir an dieser Stelle gewünscht.In den Sektionen "Character Art" und "Key Art" freue ich mich nicht nur über reichlich Original-Artworks des kompletten Casts, sondern finde auch viele Skizzen aus der Entwicklungs- und Zeichenbrett-Phase. Außerdem gibt es reichlich kultig-kitschige Artworks in herrlichstem 90er-Jahre-Stil für die SNK-Fans bislang auf ältere Publikationen in japanischer Sprache zurückgreifen mussten. Und beim Interview-Teil, der über fast 60 Seiten geht, gibt es nochmal richtig viel Text fürs Geld: Gelegenheits-Fans hätten wohl ein paar gestraffte Gespräche mit mehr Punchlines bevorzugt, aber diese Texte gehen ins Detail. Im mehr als zehn Seiten starken Interview mit Masanori Kuwasashi, hauptverantwortlich für KoF '94 - '96, habe ich z.B. erfahren, wie aus dem geplanten Sidescroll-Klopper Survivor der Grundstein für die Erfolgsgeschichte von King of Fighthers wurde.The King of Fighters: The Ultimate History kostet in der Standardausführung 35 britische Pfund plus 7 Pfund Versand nach Deutschland, umgerechnet kommt ihr unterm Strich auf ziemlich genau 56 Euro. Zugegeben: Das ist nicht wenig Geld, dafür ist es ein wirklich dicker, hochwertig gedruckter Schmöker. Nochmal circa 23 Euro mehr werden für die All-Star Edition fällig – dafür bringt die ein paar Artcards mit und steckt in einem hübschen Schuber, der mit drückbaren Charakter-Porträts samt Sound-Effekten überrascht.