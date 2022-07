Loopmancer: Sidescroller-Action aus China erscheint am 13. Juli

Cyberpunk-Action mit Katana

Stylishe Action aus Fernost: Das Cyberpunk-Roguelite Loopmancer wird am 13. Juli erscheinen. Angepeilt wird ein Release auf PC bei Steam und im Epic Game Store. Entwickler ist das eBrain Studio aus Peking.Die 2.5D-Action, die uns auf den ersten Blick an Spiele wie Shadow Complex oder Strider erinnert, inszeniert schnelle Gefechte mit Katana, Feuerwaffen und Greifhaken in einer stylishen Sci-Fi-Kulisse. Loopmancer spielt in einer Cyber-City des Jahres 2064, in der Neuro-Interfaces, Nano-Biotechnologie und bionische Prothesen Standard sind.Die Story dreht sich um den Privatdetektiv Xiang Zixu, der während eines Auftrags stirbt. Doch statt sich im Jenseits wiederzufinden, wacht er wieder in seinem Bett auf - kurz bevor ihm erneut derselbe, schicksalshafte Auftrag erteilt wird. In sieben Arealen soll Xiang Zixu mehr als dreißig Feindestypen entgegentreten. Nach jedem Tod beginnt für den Detektiv ein neuer Loop, wobei Entscheidungen aus vorherigen Durchläufen die Story und das Ende des Spiels beeinflussen sollen.