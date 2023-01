Blossom Tales 2: The Minotaur Prince: Charmantes Zelda-Like bekommt physische Nintendo Switch-Version

Blossom Tales 2: Normale und Deluxe-Version für das Pixel-Abenteuer geplant

Vorbestellungsstart steht vor der Tür

Seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 erschienen ist, sind fast sechs Jahre vergangen und in gut vier Monaten erscheint endlich der Nachfolger Tears of the Kingdom Weil die Zeit bis dahin sich für Fans mitunter zäh wie Kaugummi anfühlen kann, ist im Herbst vergangenen Jahres mit Blossom Tales 2: The Minotaur Prince eine hübsche Hommage an A Link to the Past und damit ein guter Lückenfüller erschienen. Nun bekommt das Zelda-Like auf der Nintendo Switch auch eine physische Handelsversion spendiert.Damit ihr das Sequel zu Blossom Tales: The Sleeping King dann bald in euer Regal stellen könnt, haben sich Publisher Playtonix und Entwicklerstudio Castle Pixel mit Limited Run Games zusammengetan. Der berühmt-berüchtigte Händler für limitierte Videospielveröffentlichungen bringt das Zelda-Like wie üblich als reguläre Handelsversion heraus, bietet aber auch eine Deluxe-Variante an.Neben dem physischen Spiel erhält die besondere Version für Liebhaber auch ein Poster vom Verpackungscover sowie einige Sammelkarten, die Screenshots aus dem pixeligen Abenteuer zeigen. Obwohl es sich bei Limited Run Games um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt, wird Blossom Tales 2 auch deutsche Texte anbieten.Kostet die reguläre Variante 34,99 US-Dollar, schlagen die erwähnten Extras bei der Deluxe-Edition mit 20 US-Dollar Aufpreis zu Buche und erreichen so eine Summe von 54,99 US-Dollar. Wer physisch sammelt, muss gerade bei Indies natürlich oft in die Tasche greifen: Digital kostet der Titel nämlich nur 12,49 Euro.Wer von Blossom Tales 2: The Minotaur Prince einfach nicht genug bekommen kann, hat neben dem Spiel auch noch die Möglichkeit, den Soundtrack auf Schallplatte vorzubestellen. Für die zwei LPs werden ebenfalls 34,99 US-Dollar fällig, bei allen Produkten müssen zusätzlich zum Preis allerdings noch Versandkosten und etwaige Zollabschläge draufgerechnet werden.Falls ihr keine Kosten und Mühen scheut, um die Fortsetzung zum Indie-Darling von 2017 eurer Sammlung hinzuzufügen: Ab dem 10. Januar könnt ihr das Spiel und den Soundtrack exklusiv bei Limited Run Games vorbestellen und habt für eine Kaufentscheidung bis zum 12. Februar Zeit.Wann ihr Blossom Tales 2 bei einem Kauf dann in den Händen halten werdet, verrät man auf der offiziellen Website aber noch nicht – womöglich kommen Zelda-Fans dann doch vorher in den Genuss von Tears of the Kingdom. Das soll übrigens eine besondere Nintendo Switch spendiert bekommen, wenn man einem kürzlichen Leak vertrauen kann