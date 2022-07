NBA 2K23: Michael-Jordan-Editionen angekündigt

Was steckt drin?

ein 12-Monats-Abo des NBA League Pass

15 legendäre Momente aus Jordans glorreicher Karriere neu erlebbar

alle 10 Original-Challenges aus NBA 2K11 von Grund auf neu gebaut

einzigartige Video-Clips mit Kommentaren einer Reihe von NBA-Berühmtheiten, Jordans Teamkollegen, Gegnern & anderen Persönlichkeiten aus dem Sport







Michael Jordan, der einstige Superstar der Chicago Bulls wird Cover-Athlet auf zwei Special Editions von NBA 2K23. Weil die legendäre Nummer 23 eben unverschämt gut zu diesem Jahrgang passt. Wir haben die Infos, was drin steckt.1963 In New York geboren, in North Carolina aufgewachsen und von Chicago aus die Welt erobert: Michael Jordan ist auch 20 Jahre nach seinem endgültigen Rücktritt der beste Basketballer, der je das Parkett betreten hat. Der Superstar der Chicago Bulls bescherte der Sportart in den 1990ern einen weltweiten Boom. Seine unverschämte Kombination aus Eleganz und Athletik machte ihn zu mehr als nur dem herausragenden Spieler seiner Generation. Seine Treffsicherheit und Nervenstärke bescherten dem Team aus Chicago sechs Meisterschaften und ließen es zu einer der bekanntesten Sportmannschaften der Welt werden. His Airness, MJ, Air Jordan oder ganz einfach der GOAT (deutsch: Der Größte aller Zeiten) trug die Nummer 23 auf dem Rücken – wie passend also, das 2K ihn als Coverstar für NBA 2K23 angefragt hat...Welche Spieler das normale Titelbild der Basketball-Sim schmücken (Curry vielleicht?) ist derzeit noch nicht bekannt – Cover-Athlet zweier Special Editions wird aber Jordan. Wir zitieren aus der Pressemitteilung von 2K: "Der 14-fache NBA All-Star, fünffache Kia NBA Most Valuable Player, sechsfache NBA World Champion und Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Michael Jordan ziert das Cover der NBA 2K23 Michael Jordan Edition und der besonders hochwertigen NBA® 2K23 Championship Edition."Und es wird noch doller: "Im 24. Jahr von NBA 2K ist Jordan die perfekte Verkörperung des diesjährigen Kampagnen-Mottos: Folge dem Ruf. Der Athlet, der sich stets jeder Situation gewachsen zeigte, kehrt als Star auf zwei Covern für NBA 2K23 zurück und gibt so alten wie neuen Fans die Gelegenheit, ein Talent zu feiern, das die Welt während seiner Karriere in Erstaunen versetzte."Jordans Konterfei wird übrigens zum vierten Mal auf einem NBA-2K-Titelbild zu sehen sein – nach 2K11, 2K12 sowie 2K16. Die Preisgestaltung der beiden Spezialversionen, die ab dem 7. Juli vorbestellt werden können, ist heute noch nicht bekannt, dafür gibt es aber schon Infos zu den Inhalten: