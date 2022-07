Destiny Mobile: Bungie arbeitet an mobilem Ableger des Shooters

Destiny Mobile von Bungie: Sci-Fi-Shooter bald auf dem Smartphone-Screen?

Weitere mobile Projekte von Bungie geplant

Entwicklerstudio Bungie arbeitet Berichten zufolge an einer mobilen Auskopplung seines FPS-Titels Destiny . Mit Tech-Gigant NetEase holte man sich dafür einen erfahrenen Partner mit ins Boot.Dies berichtet zumindest The Game Post unter Berufung auf eine Quelle, die von NetEases Entwicklungsplänen in Kenntnis gesetzt sein soll. Bereits im vergangenen Jahr machte das Portal auf ein Jobangebot seitens Bungie aufmerksam, welches die "Bereitschaft, nach China zu reisen" von potentiellen Bewerbern abverlangte. Dies könnte ebenfalls ein Hinweis auf einen kommenden Destiny Mobile-Titel darstellen, investierte der chinesische Konzern doch erst 2018 rund 100 Millionen US-Dollar in Bungie.Angeblich arbeiten Bungie und NetEase schon seit mehreren Jahren an Destiny Mobile. Hinter dem groß angelegten Projekt wird ein völlig neues Spiel vermutet, anstelle einer Smartphone-Portierung für Destinys ersten oder zweiten Teil. Bedenkt man, dass die Veröffentlichung von Destiny 2 bereits über fünf lange Jahre zurückliegt, haben Fans der Reihe jedoch möglicherweise eher mit einer Fortführung der populären Shooter-Reihe gerechnet.Generell erinnert Destiny Mobile unweigerlich an Diablo Immortal. Eine mobile Auskopplung eines starken Titels, auf dessen Fortführung treue Fans seit langer Zeit warten. Dass NetEase auch hinter Diablo Immortal steht, welches vor rund einem Monat für Smartphones und Tablets sowie den PC erschienen ist, mindert das bekannte Gefühl dabei nicht gerade.Aufgrund zahlreicher Mäöglichkeiten, seine Charaktere in Diablo Immortal mittels echtem Geld zu verbessern, ernteten nicht nur NetEase, sondern allem voran Entwicklerstudio Blizzard bereits reichlich Kritik in der jüngeren Vergangenheit. Bleibt nur zu hoffen, dass Destiny Mobile nicht mit den gleichen Vorwürfen zu kämpfen hat, sollte es in der Zukunft tatsächlich erscheinen.Neben Destiny Mobile plant das ehemalige Halo-Studio anscheinend auch, seine Position auf dem mobilen Markt neu auszuloten. Dafür suchte das Team bereits im April über eine Stellenausschreibung nach Entwicklern, die an einer hauseigenen Engine für Mobile Games arbeiten sollen. Ob es sich dabei jedoch um mobile Ableger bekannter Titel oder um völlig neue Franchises handelt, ist ebenso wie ein möglicher Veröffentlichungszeitraum für Destiny Mobile, völlig unbekannt. Lediglich die limitierte Destiny 2 Gjallarhorn-Nerfgun kündigte Bungie kürzlich offiziell an