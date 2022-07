itch.io: Zocken für den guten Zweck – Hunderte Titel für 20 Euro im Indie-Bundle

itch.io-Sale: Welche Highlights verstecken sich in den Indie-Bundles?

An welche Organisationen fließen die Erlöse?

Wer für den guten Zweck spenden möchte, aber auch leidenschaftlich gerne Zeit mit Videospielen verbringt, für den hat itch.io jetzt hunderte Titel für 20 Euro im Indie-Bundle.Gleich zwei neue Bundles findet ihr ab sofort auf der Plattform, die sich vor allem auf unabhängige Entwickler und ihre Spiele konzentriert. Für jeweils zehn Euro gibt es insgesamt fast 1.000 Titel zu erstehen und das beste daran ist: Ihr tut mit dem Kauf gleichzeitig etwas Gutes, denn itch.io spendet den gesamten Erlös des Sales für wohltätige Organisationen.Das erste der zwei itch.io-Bundles trägt den Namen Indie Bundle for Abortion Funds und ist eine bunte Mischung aus 341 verschiedensten Indie-Spielen der vergangenen Jahre. Darunter finden wir sogar einige bekanntere Vertreter, beispielsweise A Mortician's Tale, welches es nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 sogar in die engere Auswahl des Independent Games Festivals schaffte . Das Adventure erzählt uns die Geschichte von Charlie, die gerade angefangen hat, in dem Familienbetrieb Rose and Daughters zu arbeiten. Da es sich bei dem Betrieb um ein Bestattungsunternehmen handelt, beschäftigt uns das Spiel nicht nur unterbewusst mit verschiedenen Fragen rund um das Thema Tod und Trauer.Zu den weiteren nennenswerten Titeln gehört sicherlich auch der höchst knifflige 2D-Plattformer Roguelight, der, wie der Name möglicherweise vermuten lässt, im Roguelike-Stil gehalten ist. Mit Hypnospace Outlaw , einem Point&Click-Adventure, das uns in das Internet der Neunziger entführt, fällt uns natürlich ein Titel ins Auge, den wir bei 4Players bereits selbst testen durften . Außerdem gibt es mit Desktop Goose, einer Hommage an das witzige Untitled Goose Game (welches wir ebenfalls für euch getestet haben), auch einige humorvolle Games im Angebot. Darüber hinaus warten hier noch mehr als 360 Tabeltop-Spiele mit allerhand Anleitungen und fertigen Spielelementen zum Ausdrucken auf euch.Das zweite Bundle trägt den Namen Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights und hat mit seinen 117 Titeln ebenfalls ein paar nennenswerte Namen zu bieten. Hier wurde der Fokus klar auf düstere Settings gelegt und wir finden weitestgehend gruselige Games vor. Erwähnenswerte Titel sind Bloodwash, ein Horrorspiel, welches an den grafischen Stil der PS1-Schocker erinnern soll, genauso wie The Glass Staircase der Genre-Experten Puppet Combo. Wer es etwas ruhiger angehen will, für den eignet sich Sucker for Love, eine abgespacede Dating-Simulation mit monströsen Vertretern des Lovecraft-Universums. In niedlicher Anime-Optik trefft ihr euch mit Cthulhu und Co. zu romantischen Verabredungen, die nicht ganz ernst zu nehmen sind.Sicherlich interessiert euch auch, an welche wohltätigen Organisationen euer Geld letzten Endes gespendet wird. Seit nun etwa zwei Wochen herrscht in den Vereinigten Staaten eine hitzige Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche, die durch ein vom Supreme Court höchstpersönlich gekipptes Gesetz nun möglicherweise stark einschränken. Durch die Entscheidung dürfen einzelne Bundesstaaten nun wieder eigene Gesetzesentwürfe geltend machen, was gerade in konservativen Staaten für Beunruhigung sorgt.Aus diesem Grund macht es sich itch.io zur Aufgabe, problemnahe Hilfsorganisationen mit den Erlösen seines Indie Bundle-Sales zu unterstützen. Darunter zum einen der Collective Power Fund, der vor allem im Süden und dem Mittleren Westen aktiv ist, sowie die National Organization for Women und das Center for Reproductive Rights, die sich für Menschenrechte und die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen.