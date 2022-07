The Division Resurgence: Neuer Ableger zu Ubisofts Loot-Shooter angekündigt

The Division Resurgence: Neue Story und altbekanntes Gameplay

Kostenloses AAA-Erlebnis für unterwegs

Das bekannte Loot-Shooter-Franchise in einer post-pandemischen Welt geht in die nächste Runde. Ubisoft hat vor kurzem mit The Division Resurgence den ersten Mobile-Ableger angekündigt.Der Publisher hat es jüngst selbst auf seiner Webseite verkündet. Wer die bisherigen Teile schon mochte, den erwartet mit The Division Resurgence eine von den ersten beiden Teilen unabhängige Kampagne.Darin nimmt man Teil an der legendären ersten Welle an SHD(Strategic Homeland Division)-Agenten und soll so eine ganz neue Perspektive auf die Ereignisse aus The Division 1 und 2 erhalten. Demnach handelt es sich also um eine Vorgeschichte.Fans können sich auf etabliertes Gameplay der Vorgänger freuen und das bedeutet vor allem: In Deckung gehen, ballern, Loot eintüten und Ausrüstung aufwerten. Zudem werden neue Figuren, Feinde und Gruppierungen vorgestellt. Einen ersten Trailer gibt es bereits:Versprochen wird außerdem ein AAA-Spielerlebnis in einer „massiven, urbanen Open World“. Bei The Division Resurgence wird es sich außerdem um ein Mobile-Game handeln, das demnächst für Android und iOS herauskommen und zudem Free-to-play sein wird.Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es derweil noch nicht. Demnächst soll erst einmal ein Alpha-Test stattfinden. The Division Resurgence ist übrigens nicht der einzige neue Teil in Arbeit: Noch immer arbeitet man bei Ubisoft parallel an The Division: Heartland