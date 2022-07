Cobra Kai 2: Dojos Rising: für Konsolen und PC angekündigt

Cobra Kai 2: Dojos Rising – Worum es im zweiten Teil geht

Publisher GameMill Entertainment und Entwickler Flux Games kündigen mit Cobra Kai 2: Dojos Rising das Sequel der Netflix-Adaption an. Schon im Herbst geht's auf Konsolen und PC in die zweite Runde.Sowohl für die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft als auch deren Vorgängermodelle soll Cobra Kai 2: Dojos Rising erscheinen. Darüber hinaus wird es eine Switch-Variante sowie eine PC-Version, die ihr über Steam erstehen könnt, geben. Der Titel knüpft dabei an die Geschichte des 2020 erschienen Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues an.Im zweiten Teil des Beat'em-Up-Adventures der etwas anderen Art müssen wir uns für eines der der Dojos entscheiden und wählen dabei zwischen Eagle Fang, Cobra Kai und dem Miyagi-Do, um unsere Reise zu beginnen. Anschließend ist es unsere Aufgabe, das stärkste Team aus prügelwilligen Rekruten zusammenzustellen und unseren Kampfstil zu meistern, damit wir uns am Ende zur Legende des Dojos krönen lassen können.Dabei warten gleich mehrere Neuerungen auf uns: Im Story Modus schlagen wir uns zunächst unseren Weg durch die Geschichte des Sequels bis in das All Valley Tournament. Wird uns dies einmal zu öde, dürfen wir im sogenannten Cobra Classics-Modus epische Momente der Serie noch einmal aus einer anderen Perspektive erleben.Die neuen Funktionen rund um das Dojo versprechen ebenfalls eine Abwechslung. Hier verbessern wir unsere Fähigkeiten, indem wir Chi und Münzen anhäufen. Nebenbei trainieren und rekrutieren wir neue Mitglieder, um dem Dojo zu einem stadtbekannten Ruf zu verhelfen. Über 28 spielbare Charaktere hat Cobra Kai 2: Dojos Rising zu bieten, alle mit ihren eigenen besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften, die uns zum Sieg führen sollen. Darüber hinaus wird das Spiel einen Online-Turniermodus mit sich bringen. Für die Wartezeit bis zum Release können wir dir noch weitere Beat'em-Ups ruhigen Gewissens ans Herz legen