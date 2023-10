RoboCop: Rogue City: Erscheint überraschend doch nicht mehr für Nintendo Switch

RoboCop: Rogue City – Nintendo Switch geht jetzt doch leer aus

Wer sich bereits darauf gefreut hat, ab dem 2. November auf derinden reflektierenden Helm aufzusetzen, muss jetzt ganz stark sein.Entwickler Teyon und Publisher Nacon haben nämlich offenbar nicht mehr vor, ihren Sci-Fi-Shooter rund um den Cyborg-Polizisten auf den Handheld-Hybriden zu bringen, wie man auf Facebook in einem Kommentar verriet. Damit erscheint RoboCop: Rogue City in KürzeGroßen Wind um dievon RoboCop: Rogue City wollten die Verantwortlichen aber nicht machen. Statt einer Ankündigung wurde die Plattform-Änderung in einembekanntgegeben – und das auch nur, weil ein interessierter Fan sich erkundigt hatte. Auf Zuckerbergs sozialem Netzwerk bedankten sich die Entwickler bei den zahlreichen Demo-Spielern, die RoboCop während des Steam Next Fests ausprobiert hatten:„Unsere Demo hat es mit fast 200.000 Spielern unter die Top 5 der meistgespielten Demos während des Steam Next Fests geschafft. Wir waren von euren Screenshots und Videos begeistert und freuen uns, das vollständige Spiel am 2. November mit euch zu teilen!“ Kommentator Jon Neale wollte derweil wissen, wie es um die Nintendo Switch-Version steht und fragte bereits,, weil es so lange kein Update mehr gegeben habe.Die Entwickler bestätigten den Verdacht: „Aktuell haben wir keine Pläne für eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch.“ Dass RoboCop: Rogue City neben dem PC und den Next-Gen-Konsolen auch auf dem Handheld-Hybriden erscheinen soll,. Vor einem Monat legte Nacon auf YouTube mit einem weiteren Werbevideo nach, in dem dasallerdings bereits nicht mehr zu sehen war.Konnte man über den Verbleib der Version zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren, hat die Antwort auf Facebook die mögliche Sorge einiger Fans nun aber ganz offiziell bestätigt. Wer RoboCop: Rogue City dann auf einer der anderen Plattform spielt, darf sich mit demfiesen Terroristen in den Weg stellen und seine berühmte Desert Eagle entladen.erwarten euch derweil auch im jüngst veröffentlichten und