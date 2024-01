RoboCop: Rogue City: New Game Plus-Modus vom Entwickler angekündigt

Robocop: Rogue City - New Game Plus ist in Arbeit





Publisher Nacon zeigte 2023 die zwei Gesichter von Lizenzumsetzungen: Mitwurde mächtig daneben gegriffen, während sichals Überraschungshit entpuppte. Letzteres bekommt deshalb auch im neuen Jahr nochspendiert.Immerhin erwies sich Robocop: Rogue City nicht nur bei Kritikern als mindestens solides, wenn nicht gar wirklich gutes Spiel, sondern auch die Spieler waren angetan von der Umsetzung des Cyborg-Polizisten in Detroit. Bei manchen ist der, weshalb die Macher zum Jahresanfang ein vielversprechendes Update in Aussicht stellen.Entwickler Teyon, welcher in der Vergangenheit auch bereits die Lizenzspieleundverantwortet hat, kündigte via Twitter an, dass man den Wunsch der Fans vernommen habe. Robocop: Rogue City wird demnach in naher Zukunft einenerhalten, mit dem ihr ein weiteres Mal die Straßen Detroits sicherer gestalten dürft.Details, wie der Modus insgesamt ausfallen wird, und wann er erscheint, werden aber erst in denbekanntgegeben. Noch steckt das Update vermutlich in der Anfangsphase der Entwicklung, weshalb ihr euch weiterhin ein wenig in Geduld üben müsst.Ob neben dem New Game Plus-Modus noch weitere Inhalte für Robocop: Rogue City geplant sind, ist derweil unklar. Eineist zumindest nicht angekündigt, aber auch nicht gänzlich auszuschließen. Auch für Terminator: Resistance ließ Teyon gut zwei Jahre nach dem Release des Originals noch eine kostenpflichtige Erweiterung folgen, die ebenfalls gut bei den Käufern angekommen ist., verraten wir euch im Test. Kleiner: Fans des Cyborg-Polizisten werden sehr wahrscheinlich glücklich mit der Umsetzung sein.